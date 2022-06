Baseball, San Marino concede il bis: 8-0 al Collecchio

Sport

Repubblica San Marino

| 02:59 - 05 Giugno 2022

Il trittico col Collecchio non era cominciato bene, ma è finito alla grande. Dopo il 12-2 nella pomeridiana, il San Marino Baseball concede il bis e batte gli emiliani per 8-0, volando sulle ali di un eccellente Luca Di Raffaele e del duo Lino-Pulzetti, il primo col settimo fuoricampo stagionale e il secondo con due valide importantissime.



LA CRONACA. Luca Di Raffaele ha un ottimo controllo ed elimina al piatto sette avversari nei suoi cinque inning. L’attacco, a vuoto nella prima ripresa, si rifà con gli interessi con due punti nella seconda. Leonora e Morresi guadagnano due basi ball, Batista li sposta col bunt e la volata di sacrificio di Pieternella vale l’1-0. Non solo, perché subito dopo il singolo di Pulzetti scrive a tabellone anche il 2-0.



Al 3° il 3-0 arriva subito e il merito va a Lino, autore di un lungo fuoricampo al centro. L’inning prosegue con San Marino che potrebbe già spaccare la partita in due, ma con le basi piene non arrivano altri punti.



L’unico momento di difficoltà di Di Raffaele arriva al 5°. Dopo due out, il partente passa in base Calasso, è toccato da Sorrentino col singolo e per Melegari c’è la base ball. Possibile punto di svolta, con Luca bravissimo su Alfieri, eliminato al volo.



Nella parte bassa del 5°, come nella pomeridiana, arriva il big inning che chiude i giochi. Questa volta i punti sono 5 e non 10, ma bastano e avanzano. Si comincia con le basi ball a Leonora, Morresi e Pieternella, si prosegue con la valida del 4-0 di Pulzetti, la base ball a Ferrini che genera il 5-0 automatico, Angulo colpito (6-0), l’errore della difesa sulla battuta di Lino (8-0).



Sul monte, dopo i 5 inning di Di Raffaele, ecco i due di Peluso, che chiude senza subire punti. San Marino vince 8-0.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – CAMEC COLLECCHIO 8-0



COLLECCHIO: Alfieri ss (0/3), Daddi (Trolli 0/1) es (0/2), Pasotto ed (1/3), Monzon 3b (0/2), Benetti 2b (1/3), Coffrini 1b (0/3), Calasso (Lori 0/1) dh (0/1), Sorrentino r (1/3), Melegari ec (0/1).



SAN MARINO: Ferrini 2b (1/3), Angulo ss (0/2), Lino dh (1/3), Ustariz 1b (0/4), Leonora (Di Fabio 0/1) es (0/1), Morresi r (1/2), Batista ec (0/2), Pieternella ed (1/1), Pulzetti 3b (2/3).



COLLECCHIO: 000 000 0 = 0 bv 3 e 3

SAN MARINO: 021 050 X = 8 bv 6 e 0



LANCIATORI: Santana (L) rl 4, bvc 5, bb 6, so 1, pgl 4; Bertolini (r) rl 2, bvc 1, bb 3, so 1, pgl 3; Lu. Di Raffaele (W) rl 5, bvc 2, bb 3, so 7, pgl 0; Peluso (S) rl 2, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0.



NOTE: fuoricampo di Lino (1p. al 3°).