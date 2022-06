Baseball, in gara2 San Marino piega il Collecchio (12-2)

Sport

Repubblica San Marino

| 02:52 - 05 Giugno 2022

Morresi autore di due doppi.

Finisce con un largo 12-2 la seconda gara del trittico tra San Marino Baseball e Camec Collecchio. La serie, spostatasi a Serravalle, ha visto i Campioni d’Italia imporsi in maniera netta e convincente soprattutto grazie a un big inning, il quinto, da 10 punti. Vittoria costruita su un attacco continuo e su un Quattrini che ha concesso pochissimo alle mazze ospiti. Nel box sono in cinque a battere almeno due valide, con Ferrini a quota 3/5 e Morresi che ha centrato due doppi.



LA CRONACA. San Marino passa al 1° grazie a Ustariz, che dopo le basi ball a Celli e Angulo tocca il singolo dell’1-0. Al 3° l’attacco inizia con due valide ma non segna e al 4° la squadra rischia grosso, con Lori eliminato al volo da Celli a basi piene.

Scampato il pericolo, al cambio di campo ecco il raddoppio, con Batista a battere la valida del 2-0 dopo la base a Leonora e il doppio di Morresi. Al 5° la gara prende decisamente la via di San Marino. Il neoentrato Zotti concede singolo a Celli, base ball ad Angulo e valida di Lino per il 3-0. Poi ancora, con un out, quattro ball a Leonora per riempire le basi, doppio del 5-0 di Morresi, base intenzionale a Batista, errore su Epifano per il 6-0 e singolo di Ferrini del 7-0. Altro cambio sul monte, con Dallaturca per Zotti. L’attacco di casa prosegue nella sua marcia e segna l’8-0 automatico sulla base a Di Fabio, il 9-0 sulla volata di Angulo, l’11-0 sul doppio di Lino e il 12-0 sul singolo di Ustariz.



Al 7° Collecchio va a segno con due punti. Lori comincia col singolo, Trolli lo segue col doppio e sulla rimbalzante di Benetti arriva l’1-12. Poi ancora base a Monzon, singolo di Melegari e di Gamberini per il 2-12. L’ultimo out, in diamante, è Alfieri. San Marino vince 12-2.



Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – CAMEC COLLECCHIO 12-2



COLLECCHIO: Benetti 2b (0/4), Daddi ec/ed (2/4), Monzon 3b (0/3), Pasotto (Melegari ec 1/2) ed (1/2), Gamberini r (2/4), Alfieri ss (1/4), Calasso (Coffrini 0/1) dh (0/0), Lori 1b (1/3), Trolli es (1/3).

SAN MARINO: Ferrini 3b (3/5), Celli (Di Fabio ed 0/1) ec (2/2), Angulo 2b (0/1), Lino (Pieternella) r (2/4), Ustariz 1b (2/4), Leonora es (1/2), Morresi (Lo. Di Raffaele 0/1) dh (2/3), Batista ed/ec (1/3), Epifano ss (0/4).



COLLECCHIO: 000 000 2 = 2 bv 9 e 2

SAN MARINO: 100 1 10 0 X = 12 bv 13 e 0



LANCIATORI: Acerbi (L) rl 4, bvc 5, bb 3, so 2, pgl 2; Zotti (r) rl 0.1, bvc 4, bb 3, so 0, pgl 6; Dallaturca (f) rl 1.2, bvc 4, bb 1, so 0, pgl 0; Quattrini (W) rl 5, bvc 4, bb 2, so 4, pgl 0; Mazzocchi (r) rl 2, bvc 5, bb 1, so 1, pgl 2.



NOTE: doppi di Morresi (2), Lino e Trolli.