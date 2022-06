Basket C Silver, i Titans sbancano Montemarciano. Finale playoff sul 2-1

Sport

Repubblica San Marino

| 02:40 - 05 Giugno 2022

Gamberini.



Successo di grandissimo significato, quello ottenuto dai Titans a Montemarciano. La vittoria della voglia, della determinazione e soprattutto del basket. Un grande basket, col break decisivo arrivato a metà quarto periodo. Padroni di casa a rimontare nel finale, ma la Pallacanestro Titano chiude in sicurezza sul 69-74 e si porta in vantaggio nella serie.



LA CRONACA. Il primo canestro della partita è di Tagnani, ma per i Titans Gamberini comincia a essere inarrestabile e sulle triple di Altavilla, Raschi e Fornaciari la squadra vola sul 10-16. Nel secondo quarto Montemarciano reagisce d’orgoglio e si porta a più riprese sul -1: la prima volta con Luca Savelli (20-21) e la seconda con Maiolatesi (27-28 al 15’). L’aggancio arriva sul 32-32 ma dura poco, con Dini a mettere di nuovo la freccia e col tabellone che all’intervallo dice 35-36.



A inizio ripresa nuovo tentativo di allungo dei Titans con la tripla di Altavilla, con Federico Savelli a reagire e Centanni a centrare il canestro dalla lunga distanza che vale il nuovo -1 (45-46). Titans di nuovo avanti di due possessi a fine parziale (47-52 al 30’), ma è nel quarto periodo che la partita si spacca in due.



Sul 53-57, a 8’ dalla fine, ecco il super break dei ragazzi di coach Porcarelli. Un 11-0 devastante, con in mezzo 5 punti di Fusco, 4 di Dini e 2 di Altavilla. Sta di fatto che a 4’55” dal gong il punteggio è estremamente favorevole (53-68) e la gara sembra indirizzata.



Non del tutto, perché la reazione locale c’è e si sente. Sul 60-72 Federico Savelli e Maggiotto infilano sei punti in due possessi e a 2’10” dalla sirena è 66-72. Nel finale però i Titans riescono a controllare e Montemarciano non si avvicina mai a un possesso di distanza. L’ultimo libero, l’1/2 di Fusco a 11” dalla fine, sigilla il 69-74. Game over, vincono i Titans. Serie sul 2-1 per i sammarinesi. Mercoledì sera gara3, sempre a Montemarciano.



Il tabellino

MONTEMARCIANO – PALL. TITANO 69-74



MONTEMARCIANO: Tagnani 3, Gigli, L. Savelli 4, F. Savelli 12, Pajola 6, Mosca 2, Pennacchioni, Papini, Maiolatesi 11, Curzi 3, Centanni 5, Maggiotto 23. All.: Castracani.



TITANO: Gamberini 15, Altavilla 16, Marcattili, Macina, Dini 12, Raschi 13, Fornaciari 6, Liberti 6, Grandi, Fusco 6. All.: Porcarelli.



Parziali: 16-21, 35-36, 47-52, 69-74.