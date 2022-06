Calcio Promozione, Gabicce Gradara ko in casa: la Fermignanese passa 0-4

Sport

Gabicce Mare

| 20:24 - 04 Giugno 2022

Una fase del match.

Il Gabicce Gradara si congeda dal suo pubblico con la sconfitta interna contro la Fermignanese per 4-0 – la terza di fila - e dice addio alle speranze di playoff. Grande protagonista l’attaccante Pagliardini, il migliore in campo, autore di una tripletta, la seconda rete con gli avversari in dieci per l’espulsione al 4’ della ripresa di Innocentini per doppia ammonizione mentre la squadra di Papini era protesa in avanti alla ricerca del pareggio. Un gol che ha di fatto chiuso la partita.

Nel primo tempo la Fermignanese, squadra quadrata, si è resa pericolosa dopo appena un minuto: angolo dalla destra di Braccioni, colpo di testa di Bozzi con palla che sfiora la traversa. Al 7’ Prandelli innescato da Montebelli conclude alto dalla destra appena dentro l’area. Al 16’ cross di Grassi dalla sinistra, deviazione di Prandelli con il portiere che alza sopra la traversa.

Al 18’ la rete del vantaggio ospite di Pagliardini. Palla filtrante di Braccioni sulla trequarti, nel contrasto tra Izzo e un difensore la palla arriva sulla sinistra dove c’è libero l’attaccante: il suo preciso diagonale da dentro l’area si insacca sul palo opposto.



Nella ripresa al 4’ il Gabicce Gradara resta in dieci per l’espulsione di Innocentini (doppio giallo). Al 6’Azione di Pagliardini a sinistra, Hoxha tira a lato. Al 16’ in contropiede, su lancio lungo, Izzo tira addosso al portiere e sul prosieguo dell’azione lo stesso Fabbri salva di piede su Pagliardini.



Al 29’ arriva il 2-0 di Pagliardini al termine di un contropiede condotto di concerto con Hoxha. Al 41’ Pagliardini firma il 3- 0 nell’area piccola su cross dalla parte opposta di Bruscia. Al 48’, sui titoli di coda, Bruscia segna il poker e l’arbitro fischia la fine.

Con questa sconfitta il Gabicce Gradara scivola all’ottavo posto. Il prossimo appuntamento sul campo del Sassoferrato, retrocesso: si gioca sabato.

IL DIRETTORE SPORTIVO A fine partita commenta il direttore sportivo del Gabicce Gradara Gabriele Magi: “Abbiamo finito la benzina in questa parte finale di stagione, lo sforzo per la rincorsa con 11 risultati utili di fila, che ha richiesto un grande dispendio di energie fisiche e mentali, alla lunga lo abbiamo pagato. Ci è sfuggito l’obiettivo dei playoff per il quale il club al mercato di gennaio ha fatto anche investimenti oltre a fare la scelta sempre dolorosa del cambio del mister. Forse non abbiamo avuto la fame giusta per raggiungerlo. Dobbiamo accettare il verdetto del campo con spirito costruttivo per preparare al meglio la prossima stagione, capire dove migliorare, fare tesoro degli errori di una stagione in cui ci è mancato un rendimento costante. Resta il fatto che comunque il nostro club in questi anni è stato sempre protagonista e vuole continuare ad esserlo”.



Il tabellino



Gabicce Gradara - Fermignanese 0-4



GABICCE GRADARA: Fabbri, Difino, Costa, Innocentini, Passeri, Sabattini (18’ Magi Andrea), Di Addario (34’ st. Granci), Montebelli, Prandelli, Grassi (27’ st. Ciaroni), Cinotti (12’ st. Serafini). A disp. Bulzinetti, Vaierani, Vegliò. All. Papini



FERMIGNANESE: Ponzoni, Bacciardi, Ndoj, Bravi (27’ st. Marzoli), Mariotti, Cleri, Pagliardini (45’ st. Volpini), Braccioni, Izzo (20’ st. Sarout), Bozzi, Hoxha (38’ st. Bruscia). A disp. Gualazzi, Torelli, Gasperoni, Labate, Calli. All. Teodori (squalificato)

ARBITRO: Giaccaglia di Pesaro

RETI: 18’ pt. Pagliardini, 29’ st. Pagliardini, 41’ Pagliardini, 48’ st. Bruscia.

NOTE: spettatori 150 circa con rappresentanza ospite. Angoli: 3-3. Ammoniti: Innocentini, Izzo. Espulso al 4’ st. Innocentini per doppia ammonizione.