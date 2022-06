Attualità

Rimini

| 16:12 - 04 Giugno 2022

Bollettino Covid 4 giugno 2022.



Nel riminese si registrano 76 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Nessun nuovo decesso e nessun nuovo ricovero in terapia intensiva: ricoverato rimane un solo paziente.



In regione 5 decessi e 994 nuovi casi, mentre i casi attivi totali sono 16.523, in calo di 1126 unità. Calano i ricoveri: 28 in terapia intensiva (-1, a fronte di due nuovi ricoveri e tre dimissioni), 678 nei reparti Covid (-106 rispetto alle ultime 24 ore).