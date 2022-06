Tennis, primi verdetti nel torneo giovanile 'WindTre Rimini'

Sport

Rimini

| 14:51 - 04 Giugno 2022

Il direttore del Circolo Roberto Raffaelli premia le finaliste del tabellone Under 10 femminile.

Primi verdetti sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini nel torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, valido per il circuito regionale (categoria B), il trofeo “Windtre Rimini”. Nell’Under 10 maschile finale tra Leonardo Satta (Ct Zavaglia) ed Alessandro Bacchini (Tc Riccione). Under 10 maschile, quarti: Leonardo Satta-Matteo Campana 6-2, 6-2, Noè Baldini-Diego Barchi 6-2, 6-3, Alessandro Bacchini-Lorenzo Orselli 6-3, 6-1. Semifinali anche per Cesare Biondi. Semifinali: Satta-Biondi 6-2, 6-3, Bacchini-Baldini 3-6, 6-1, 10-6.

Nell’Under 10 femminile successo di Ioana Bala (Tc Riccione) in finale su Alice Balducci (Ct Gambettola) per 3-6, 6-2, 11-9. Semifinali: Bala-Rachele Franchini 6-3, 6-2, Balducci-Camilla Brolli 6-4, 5-7, 10-8.

Nell’Under 12 femminile quarti: Sofia Baldani (n.2)-Marlene Bevitori 2-1 e ritiro, Paola Israelachvili (n.4)-Adele Baldazza 4-6, 6-4, 10-7, Bianca Cecchini (n.3)-Eva Raimondi 6-4, 3-6, 10-6. Semifinali anche per Bianca Solazzi. Semifinale: Baldani-Cecchini 6-0, 6-1.

Nell’Under 12 maschile finale tra Alessandro Casanova (Ct Casalboni) e Pietro Tombari (Tc Riccione).

Nell’Under 12 maschile, quarti: Gerardo Salami-Jacopo Andruccioli 7-6, 6-2, Pietro Bonfè-Gian Nicola Lonfernini 6-1 e ritiro, Pietro Tombari (n.2)-Francesco Martinini 6-3, 6-1. Semifinali anche per Alessandro Casanova. Semifinali: Tombari-Bonfè 6-3, 6-0, Casanova-Salami 6-1, 6-1.

Nell’Under 14 maschile finale tra Diego Orlando (Ten Sport Center Pinarella) ed Enea Carlotti (Tc Valmarecchia). Quarti: Andrea Monti-Beniamino Savini (n.2) 6-2, 6-1. Semifinali anche per Enea Carlotti (n.3). Semifinali: Diego Orlando-Andrea Fiocchi (n.1) 6-4, 6-0, Enea Carlotti (n.3)-Andrea Monti 7-5, 3-6, 10-5.

Nell’Under 14 femminile finale tra Maria Bianca Bovara (Tc Viserba) e la beniamina locale Ayah Zaid Al Kilani. Quarti: Maria Luce Ossani-Maria Vittoria Salvatori 2-6, 6-1, 10-8. Semifinali anche per Aurora De Vincenzo. Semifinali: Maria Bianca Bovara (n.1)-Ossani 6-2, 6-3, Ayah Zaid Al Kilani-Aurora De Vincenzo 6-0, 6-0.

Nell’Under 16 femminile il match-clou vede di fronte Alice Rossi (n.1), portacolori del Ct Casalboni, ed Aida Zavatta (Ct Cesenatico).

Quarti: Maria Luce Ossani-Viola Garuti 6-0, 6-2, Aurora De Vincenzo-Maria Vittoria Salvatori 4-6, 7-6, 10-3. Semifinali: Rossi-Ossani 7-5, 4-6, 12-10, Aida Zavatta (n.2)-De Vincenzo 6-4, 0-6, 10-2.

Nell’Under 16 maschile finalissima tra Francesco Pazzaglini (Ct Cicconetti) e Francesco Serafini (Tc Riccione). Quarti: Giammarco Vidali-Vittorio Calisti (n.1) 7-6, 1-6, 10-8, Francesco Serafini (n.4)-Alessandro Le Rose 6-2, 6-1, Francesco Pazzaglini-Valentino Salami (n.2) 4-6, 7-6, 10-8. Semifinali anche per Tommaso Metalli. Semifinali: Pazzaglini-Metalli 6-1, 6-4, Serafini-Vidali 6-3, 6-1.

Il giudice arbitro è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.