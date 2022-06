San Giovanni, Itinerari letterari ritorna e si apre alla musica. Prima serata dedicata Mina

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 14:50 - 04 Giugno 2022

La voce di Cristina Di Pietro protagonista dell'appuntamento dedicato a Mina.



Torna anche quest’anno, a San Giovanni in Marignano, "Itinerari Letterari", ma con una nuova veste. L'evento si arricchisce infatti di musica e prenderà il via il 3 luglio, per prendere parte alla grande festa della Notte Rosa. Il contributo di Itinerari Letterari, all’interno dell’arena spettacoli, vedrà protagonista una delle più grandi cantanti, interpreti e performer che la storia di Italia abbia conosciuto: Mina.

“Mina, tra storia, mito e musiche e voce" vuole essere un omaggio alla donna fuori dagli schemi che è sempre stata. A ripercorrerne la vicenda umana e artistica, dagli esordi come urlatrice, all’addio a quello schermo che l’aveva incoronata regina, a quella cultura bigotta che l’aveva estromessa e messa alla berlina per poi tornare in ginocchio a pregarla di tornare ad ammaliare e divertire gli italiani, ci sarà la narrazione di Emiliano Visconti a cui farà da controcanto lo splendido repertorio della Tigre di Cremona reinterpretato da una delle poche cantanti oggi in grado di farlo: Cristina di Pietro sarà sul palco assieme al suo quartetto composto da Mattia Guerra alla tastiera, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni a violoncello e contrabbasso.



La seconda data, martedì 12 luglio, sarà sempre all’insegna dell’intreccio tra musica e letteratura: Giorgio Fontana porta così in Romagna il suo lavoro sulle intermittenze poetiche in Leonard Cohen, un lavoro, che sotto lo stimolo di Rapsodia, è andato sempre più approfondendosi, capace ora di incantare gli ascoltatori in un vertiginare di versi che si dipanano come in un dialogo tra quelli del cantautore canadese e quelli che la storia della poesia offre, da Saffo a Garcia Lorca, da Rilke allo stesso Leonard Cohen che, del resto, come poeta ha iniziato la sua carriera. Nessi logici o puramente emotivi puntellano la narrazione di Fontana mentre su grande schermo scorrono immagini e video con protagoniste la canzoni originali come registrate da Leonard Cohen.



A chiudere questa edizione, il 19 luglio, si torna alla letteratura, ma rivisitata in veste di fumetto: è infatti di recente pubblicazione la graphic novel che rilegge in disegni e parole nuove il primo capitolo della saga che ha appassionato i lettori nonché gli spettatori italiani: L’amica geniale, dall’originale di Elena Ferrante, coi testi riadattati alla forma fumetto da Chiara Lagani, fondatrice e drammaturga della compagnia Fanny & Alexander, e le bellissime tavole disegnate da un’artista straordinaria come Mara Cerri, non per niente da poco insignita, insieme a Nadia Terranova, già nostre ospite, del prestigioso premio Andersen, per un altro libro, Il segreto, di cui, in questa occasione, ci troveremo senz’altro a parlare.



Tutti gli incontri sono a offerta libera e iniziano sempre alle 21.15, nel contesto dell’Arena Spettacoli di San Giovanni in Marignano in Via Largo Fosso del Pallone.



“E’ meraviglioso – afferma l’assessore alla cultura Michela Bertuccioli – tornare ad incontrarci sui sentieri della musica, della letteratura e quest’anno del fumetto. Grazie ad Emiliano Visconti che ogni anno sa incantarci con le sue proposte, a Pro Loco che ci supporta sempre con la massima disponibilità e al nostro pubblico, che, siamo sicuri parteciperà numeroso alla rassegna. Vi aspettiamo”.