Calcio Eccellenza, l'ex bomber Davide Succi è il mister del Classe

Sport

Rimini

| 14:40 - 04 Giugno 2022

A destra Davide Succi.

Per la Stagione Sportiva 2022-2023 il Classe, club ravennate della categoria Eccellenza - affida la prima squadra a mister Davide Succi. Ex bomber di Ravenna, Palermo, Bologna, Cesena e tante altre squadre con oltre 50 presenze e 9 gol in Serie A, è alla prima esperienza come allenatore. Succi è molto conosciuto in Romagna avendo aiutato con i suoi gol prima il Ravenna (portandolo in Serie B nella stagione sportiva 2006/07) e poi il Cesena nella promozione in Serie A nel 2013/2014. Nella prossima stagione molto probabilmente il campionato ritornerà a due gironi.