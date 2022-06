Rimini, al cinema Tiberio "Il mio Rembrandt"

Eventi

Rimini

| 11:30 - 04 Giugno 2022

Cinema Tiberio di Rimini.



Al Cinema Tiberio di Rimini da lunedì 6 a mercoledì 8 giugno (ore 21, mercoledì anche alle ore 17, biglietto intero € 10, ridotto € 9, ridotto Tiberio Club € 8) è in programma l'ultimo appuntamento della stagione per la rassegna La grande arte al cinema: in programma "Il mio Rembrandt" di Oeke Hoogendijk.



Il docufilm è ambientato nel mondo degli Antichi Maestri con un mosaico di storie avvincenti in cui la passione sfrenata per i dipinti di Rembrandt porta a sviluppi drammatici e colpi di scena inattesi. Mentre collezionisti d'arte come Eijk e Rose-Marie De Mol van Otterloo, l'americano Thomas Kaplan e lo scozzese Duca di Buccleuch mostrano il legame speciale che hanno con i "loro" Rembrandt, il banchiere Eric de Rothschild mette due Rembrandt in vendita, innescando una dura battaglia politica tra il Rijksmuseum e il Louvre.



Il film segue anche l'aristocratico mercante d'arte olandese Jan Six sulle tracce di due "nuovi" dipinti di Rembrandt, uno snervante viaggio di scoperta che pare la realizzazione del suo più grande sogno d'infanzia. Ma quando è accusato di avere violato l'accordo con un altro mercante d'arte, il suo mondo collassa. Seguendo tutte queste storie il documentario mostra così cosa rende il lavoro del pittore olandese tanto speciale e perché le sue opere tocchino le persone tanto profondamente.