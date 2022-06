Amici in vacanza a Cattolica insieme da 30 anni: ecco "la compagnia della saletta"

Attualità

Cattolica

| 11:26 - 04 Giugno 2022

Gli amici di Cattolica ricevuti dall'assessore Romeo.



Ieri (venerdì 3 giugno) l'assessore Nicola Romeo ha accolto nella sala giunta di palazzo Mancini un gruppo di turisti che da oltre trent'anni scelgono Cattolica per le loro vacanze. Famiglie che nel tempo si sono sempre ritrovate, di anno in anno, creando una vera e salda amicizia che va oltre il soggiorno trascorso insieme nella Regina dell'Adriatico.

Questo speciale legame è stato raccontato all'assessore da Giovanni Gritti: "Dopo diversi anni passati in vacanza con i miei genitori, nel 1992, ho conosciuto alcune persone - ha spiegato Gritti - e si è formata una grande compagnia di ragazzi. Per alcuni anni ci siamo frequentati sempre a Cattolica e sempre nel periodo di agosto. Poi, come spesso succede, c'è stata una certa dispersione. Tuttavia alcuni di noi sono rimasti in contatto e si è creata un'amicizia sincera e incondizionata, profusa anche tra i nostri figli, nonostante viviamo in zone molto distanti. Quest'anno, in occasione del trentesimo anniversario dalla formazione della compagnia, abbiamo deciso di organizzare un weekend lungo per onorare un'amicizia che davvero lo merita. Il Comune di Cattolica ci ha aperto le porte ed accolto".



La "compagnia della saletta", come amano definirsi, ha omaggiato l'amministrazione con una targa ed una maglietta realizzate appositamente per l'occasione. L'assessore Romeo, invece, ha consegnato loro la pergamena del "diploma di fedeltà" quali "amici di Cattolica" che ormai da anni scelgono Cattolica come vera e propria seconda casa.



"Queste manifestazioni spontanee di affetti e legami - ha commentato Romeo - sono davvero da esempio. Relazioni tra famiglie che provengono anche da diverse zone d’Italia, che vanno avanti nel tempo ed addirittura si trasmettono tra generazioni. Mi fa davvero piacere vedere genitori e figli oggi qui insieme, significa che alla base di queste relazioni vi è anche una forte valenza educativa".



L'incontro si è concluso con l'immancabile foto di rito e l'invito ad incontrarsi nuovamente a Cattolica, questa estate e per le prossime stagioni, per continuare ad incrementare gli anni di amicizia.