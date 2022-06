Covid: calano i contagi, l'Ausl riduce gli orari delle aree per tamponi Ecco i nuovi orari per Rimini e San Giovanni in Marignano

Attualità Rimini | 11:23 - 04 Giugno 2022 Foto di repertorio.

Cala la diffusione del Sars-CoV-2 sul territorio riminese, anche grazie alle temperature estive, e calano i contagi. Con la chiusura delle scuole (oggi 4 giugno l'ultimo giorno) è prevedibile un ulteriore calo. In considerazione dell'andamento epidemiologico, l'Ausl Romagna modifica gli orari dei punti tamponi.



Da lunedì 6 giugno l'area operativa sulla rampa ex pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini sarà attiva tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30. A San Giovanni in Marignano il punto tamponi sarà aperto tre giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.





