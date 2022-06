Rimini, aiuti per famiglie e persone fragili. Dalla regione arrivano oltre 3 milioni di euro

Attualità

Rimini

| 11:21 - 04 Giugno 2022

Immagine di repertorio.

Aiuti alle famiglie e alle persone in difficoltà economiche, azioni di contrasto alle disuguaglianze e alle forme di disagio sociale, lotta alla povertà e sostegno alle fasce di popolazione fragile. L'Emilia-Romagna rinnova il proprio impegno all'insegna della solidarietà nei confronti dei più deboli e di chi versa in stato di bisogno e lo fa mettendo sul piatto l'intera dotazione del Fondo sociale regionale, che vale 51,7 milioni di euro per l'anno in corso, per fronteggiare le pesanti ricadute economiche e sociali dovute all'emergenza Covid. Il via libera è arrivato con l'approvazione da parte della Giunta del programma 2022 degli interventi. Destinatari dei fondi - di cui circa 22,5 milioni di euro stanziati dal bilancio regionale e la restante quota di 29,1 milioni messi a disposizione dallo Stato - sono Comuni e Unioni di Comuni, che li impiegheranno per potenziare le azioni e i servizi rivolti alla popolazione. La scadenza per presentare i piani alla Regione è fissata al 30 giugno. Dei 51,6 milioni di euro complessivi, circa 43 sono destinati al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali sul territorio. Altri 8,7 milioni di euro andranno invece a sostenere i programmi finalizzati tra cui la rete dei Centri per le famiglie, le azioni di contrasto alle disuguaglianze, le agevolazioni per il trasporto pubblico alle categorie fragili, la prevenzione dell'allontanamento di minori, i progetti per migliorare la qualità della vita ai detenuti. Tra le novità del 2022 rientrano il finanziamento di tre programmi per prevenire lo stress lavorativo degli operatori sociali, il supporto alla permanenza a domicilio o il rientro a casa dopo un ricovero in ospedale o le dimissioni da una struttura riabilitativa di soggetti fragili e gli interventi a favore di bambini e famiglie vulnerabili.



A livello territoriale, i 43 milioni di euro destinati alla gestione degli interventi e dei servizi sociali saranno così suddivisi tra le province dell’Emilia-Romagna, sulla base della popolazione residente: Bologna 9.859.345 euro; Modena 6.922.476; Reggio Emilia 5.138.478; Parma 4.409.070; Forlì-Cesena 3.785.474; Ravenna 3.647.190; Ferrara 3.226.564; Rimini 3.182.374; Piacenza 2.775.675.