Inaugurato il nuovo viale San Martino a Riccione nel quartiere Abissinia

Attualità

Riccione

| 10:23 - 04 Giugno 2022

La Giunta all'inaugurazione del viale - foto Casalboni.

Concluso e inaugurato il nuovo viale San Martino al quartiere Abissinia. Un asse turistico e commerciale da oggi riqualificato con il rinnovamento della pavimentazione, della pubblica illuminazione a LED, con impianto di filodiffusione e nuove sedute. La percorrenza del viale è di 30kmh per consentire di privilegiare il transito pedonale e ciclabile. E’ una riqualificazione che mantiene il carattere distintivo del viale con gli spazi all’aperto per le attività commerciali e per la sosta. Sul verde gli interventi hanno riguardato due fronti partendo da un progetto pilota e innovativo. Sono state aumentate le alberature piantumate in speciali isole vegetative con un sistema che permette all'apparato radicale di crescere senza danneggiare la pavimentazione così come si è intervenuti sulla preservazione di quelle esistenti attraverso cupole in grado di favorire l'apporto di aria ed acqua sottostanti la pavimentazione consentendo la coesistenza tra l’apparato radicale dei pini e la pavimentazione stradale, evitando quindi dossi, rotture e cedimenti del manto stradale. L’inaugurazione del viale è avvenuta ieri – 3 giugno – alla presenza della giunta.