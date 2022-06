Baseball, New Rimini torna in campo contro Sala Baganza, sfida importante per la salvezza

Sport

Mediolanum New Rimini torna in campo domani nella trasferta contro Sala Baganza. Le due gare sono in programma sul diamante Matteo Mussi alle 11.00 e alle 15.30.

È la seconda giornata del girone F1, che vede in calendario anche la sfida fra Crocetta e Athletics Bologna. Riposa Modena Baseball.



La sfida molto importante per il campionato della squadra riminese, che di fronte si troverà una squadra che sulla carta dovrebbe rimanerle dietro in classifica, garantendo quindi a Mediolanum New Rimini la salvezza anticipata e l’accesso alla Coppa Italia. Nella prima fase la sfida giocata a Rimini finì con due vittorie per Mediolanum New Rimini: 13-3 e 4-3. Grazie alla doppietta Mediolanum New Rimini agguantò il quinto posto in classifica, mentre Sala Baganza chiuse senza vittorie la prima fase.







Nel weekend scorso Sala Baganza ha perso due partite contro Modena Baseball, 14-1 e 2-0. Saranno due partite insidiose e sicuramente gara2, quella col pitcher straniero, molto equilibrata. Anche Modena la settimana scorsa ha stentato a leggere i lanci del venezuelano Francisco Sanchez, così come accadde nell’ultima giornata della prima fase ai riminesi, che solo al nono inning riuscirono a ribaltare la partita. Va ricordato che ora Mediolanum New Rimini ha rinforzato il parco lanciatori e proprio in gara 2 potrà schierare il cubano Eriel Carrillo, molto positivo nel suo debutto sabato scorso contro Crocetta. In gara 1 dovrebbe essere Gianluca Tognacci il lanciatore partente. La sfida in Emilia è un passaggio delicato nella corsa alla salvezza e tutta la squadra è concentrata per trarne il massimo vantaggio.