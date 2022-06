Attualità

Rimini

| 09:50 - 04 Giugno 2022

La foto inviata dal nostro lettore.

Scooter e auto parcheggiati sull'erba e vicino al cantiere in piazza Marvelli, difficoltà di transito per i mezzi pubblici. La segnalazione è arrivata da un nostro lettore al numero Whatsapp: 347 8809485. "Parcheggi improbabili su aiuola Piazza Marvelli e mezzi pubblici obbligati all'inversione di marcia perché il passaggio è ostacolato da scooter,monopattini e auto parcheggiate dove capita".





