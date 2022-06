Pennabilli, Artisti in piazza: un weekend tra teatro, giocoleria e fantascienza

Eventi

Pennabilli

| 08:18 - 04 Giugno 2022

La Compagnia della Settimana Dopo.

Ultima occasione per essere protagonisti della grande felicità di Artisti in Piazza 2022 - Pennabilli Festival.

Dal primo pomeriggio fino a tarda notte, nel centro storico del paese 55 compagnie internazionali di teatro, musica, nouveau cirque, danza, clownerie, teatro di figura si esibiranno in 25 punti spettacolo dislocati negli angoli più suggestivi del centro storico di Pennabilli e nello Chapiteau dell'area Palacirco. Artisti in Piazza si distingue, oltre che per la qualità e la varietà di discipline ed espressioni artistiche, anche per la pluralità di provenienze degli artisti e la conseguente ricchezza di spettacoli che, unite all'alto numero di location, danno la possibilità di elaborare un fitto programma che arriva a circa 400 repliche ad edizione, con debutti nazionali e internazionali che attira migliaia di spettatori da tutta Europa (circa 40.000 presenze ogni edizione).

Per la quarta e la quinta giornata di kermesse sono rispettivamente 73 e 61 gli spettacoli in programma a partire dalle ore 15.00. Fino all’una di notte nel centro storico di Pennabilli si ha la possibilità di viaggiare in mondi lontani e vivere in piccoli angoli di magia. Concerti e dj set continueranno invece fino alle 03.00 nell’area denominata Palacirco.



Programma



Sabato 4 giugno



Balletto Civile (h 21:30), collettivo nomade di performer fondato nel 2003 da Michela Lucenti, torna tra le compagnie protagoniste del Festival con tre performance, in

programma durante tutto il weekend.

Hamlet Puppet unisce musica, recitazione e danza, tese a un medesimo scopo: riflettere sull'essenza della vita e dell'arte. Una ricerca che parte dal vuoto, dal corpo e il suono nel vuoto.

In Loose Dogs (h 17:30) il punto di vista è quello di un animale da bar, una "roccia" che ha iniziato a sgretolarsi. Una voce narrante fa da sottofondo ad una tranche de vie serale in un bar, fornendo allo spettatore pochi dettagli sulla storia dei protagonisti al bancone. Un’esperienza iper-sensoriale, accompagnata da una selezione musicale composta di rumori, suoni acustici, vibrazioni.

Infine Paesaggio d’Interni (h 15:00), un caleidoscopio di immagini a cui Balletto Civile si ispira per indagare la relazione emotiva tra uomini e donne: amanti, fratelli, nemici, simili e compagni.

Kalligeneia Teatro, compagnia che unisce corpi umani e grandi sculture in cartapesta, sarà presente con uno spettacolo itinerante dal titolo Da Vicino Nessuno è Normale (h 16:00), è ispirato alla storia di Marco Cavallo, un cavallo blu realizzato dai pazienti dell’Ospedale Psichiatrico San Giovanni di Trieste nel 1973. I Cinque performers saranno accompagnati da un grande puppet di cavallo blu, Marco Cavallo per l’appunto, simbolo della follia liberata e di una nuova visione della psichiatria.

Con partenza dall’Orto dei Frutti Dimenticati, Silvio Castiglioni (18:30) propone Abitare la terra, un’azione teatrale itinerante che esplora alcuni aspetti del nostro rapporto col pianeta percorrendone a piedi un piccolo frammento. Nelle soste del cammino sono evocate azioni riparatrici e magiche, ingenue e prodigiose, variando dall’invettiva alla tragedia, dalla cronaca all’apocalisse, per vie misteriche stregonesche e popolari. Per questa occasione il Festival si avvale della collaborazione con il Parco Sasso Simone e Simoncello e l’associazione Chiocciola la casa del nomade.

Nel programma di sabato, D'un Air Instable dell’artista francese Laurent Bigot (h 15:45 e 19:30), che nelle sue performance dà vita a oggetti inanimati e malleabili, disegnando suoni e movimenti insospettabili, evidenziando la possibilità di raccontare storie attraverso il suono.

Area 52 è invece lo spettacolo de la Compagnia della Settimana Dopo (h 17:00 e 21:00). Un oggetto non identificato, probabilmente di origine aliena, è caduto nottetempo dal cielo. Una scienziata americana della NASO viene inviata sul luogo dell’impatto per esaminarlo con sofisticatissime apparecchiature. Si tratta di un messaggio inviato da popolazioni extraterrestri? Cosa vorranno dire all’umanità? Un serissimo, fantascientifico gioco che porta gli spettatori in un universo popolato da alieni verdi e navicelle spaziali di carta stagnola, in un divertente film scifi fatto a mano.

Sabato 4 giugno è anche l’unica occasione per assistere agli spettacoli di due delle compagnie vincitrici del bando Trampolino Vetrina 2022 promosso da ACCI - Associazione Circo Contemporaneo Italia. Lo spettacolo cirque nouveau Paidia di Teatro del Sottosuolo (h 19:30) è pervaso da un sapore di nonsense e da un retrogusto noir. Un tocco di follia, una propensione al ritrovarsi in bilico tra brivido ed errore, una complicità nel preferire gli ultimi e un’indispensabile curiosità intellettuale sono gli ingredienti che hanno dato vita a questa proposta. Anche Compañia Depáso si è aggiudicata l’opportunità di esibirsi di fronte al grande pubblico, italiano e internazionale, del Festival, grazie allo spettacolo La Trottola. Duepersonaggi avvolti in una scena senza tempo giocano a sfidare la forza di gravità. Girano in aria come trottole sfrenate, si la sciano trasportare dall’inerzia del movimento e da sorprese inaspettate, affrontano le difficoltà di un cammino verticale verso i loro grandi sogni, esplorano e assaporano il grande mistero di staccare i piedi dal pavimento. Segnaliamo anche Yaràkä (h 15:00 e 19:15), progetto musicale che propone un percorso radicato nella tradizione afro - brasiliana e sudamericana, un lavoro di ricerca attento ad esaltare la componente multietnica, in particolare quella comune matrice ritmica proveniente dall’Africa, catalizzatrice che permette di spingersi oltresperimentando contaminazioni con le sonorità Mediterranee e del Sud Italia. Tra i componenti del gruppo, Simone Carrino terrà un workshop di tamburello tradizionale del basso Salento sabato 4 giugno alle ore 10:00. Durante il laboratorio si osserveranno e studieranno le tecniche tradizionali del basso Salento, andando anche ad esplorare le sue iterazioni con la musica moderna, proponendo anche alcuni esempi in musica insieme al chitarrista Gianni Sciambarruto. (Per maggiori di 13 anni; prenotazione obbligatoria presso l’InfoPoint del Festival oppure a workshops@artistiinpiazza.com tel. +39 334 5760963; costo a persona 15 euro. È richie sto a ciascun partecipante di portare il proprio tamburello).

L’attesissimo sabato sera al Palacirco vedrà come protagonisti tre gruppi. Ad aprire le danze il duo italo-francese A Birchola (h 23:45), la cui musica rende omaggio ai maestri della canzone brasiliana attraverso un repertorio che va dalla bossa nova ai samba più popolari. La festa continua con l’energia trainante dei Cumbia Chicharra (00:45), gruppo

cumbia fusion di polistrumentisti che non vi farà mancare influenze dalla musica caraibica, andina, afroamericana o orientale, l'amore per la danza, il rock, l’hip - hop e

l'elettronica in una trance di percussioni. A seguire VolumetricaVision DJSet (02:00) proporrà la sua selezione di sonorità e vibes che gravitano intorno al mondo Black: Funky, Soul, Disco, Rap e R&B, Roots, Afrobeat, Ethiojazz e Rare Groove, gira lo stivale alla ricerca del Block Party perfetto. Parallelamente, la musica al Dub Garden, dove la giovane crew dell'alta Valmarecchia Dub Lab farà vibrare le proprie casse con la propria selezione di vinili.



Domenica 5 giugno



All’interno della poetica cornice dell’Orto dei Frutti Dimenticati, il concerto della band Aye Surely (h 17:00), il cui repertorio è caratterizzato da vibrazioni folk irlandesi con

influenze latine e classiche, tanghi e un tocco di flamenco. La compagnia Soralino torna a Pennabilli con Inbox, un'illustrazione domestica del mito di Sisifo, dove due personaggi in impermeabile e vestiti con abiti fuori misura, giocano con dei cartoni, lanciandoli e impilandoli sul bordo della catastrofe (h 16:15 e 21:00).

Mortimer e il fachiro tonto è invece lo spettacolo di Circo Carciofo. Un pirata improbabile, in uno spettacolo demenziale di fachirismo comico. Bottiglie che non si rompono, torcette infuocate che non si spengono, volontari troppo pesanti. Incredibilmente il pubblico ne esce sempre indenne e stupito di come il fachiro non possa essersi fatto male.

In programma anche l’ultimo dei vincitori del bando Trampolino Vetrina 2022, Kolektivo Konica (19:00), una compagnia di circo-teatro residente tra Italia e Spagna. La punta del mio naso vede sei corpi in gioco, sei mondi alla deriva verso una realtà condivisa. Si aiutano, si sostengono, si portano in giro, si spingono e scivolano. Mano a mano e canto diventano un'opportunità per deformare tutto e invitarvi a conoscere le loro peculiarità da vicino. Rulas Quetzal unisce fuoco e percussioni in Cuauhtli (22.30). I l fuoco, da sempre paura ancestrale, viene affrontato ed esaltato dall’abilità dell’artista, e il ritmo dei suoi tamburi dal vivo in loop - station ci avvolge e ci trasporta in un viaggio immaginario nella sua terra lontana. Non è uno spettacolo sul fuoco, è un rito che ha come attore principale il fuoco. Humberto Kalambres si ispira per El Aletreo all'estetica del dipinto Fenomeno ingravidez della pittrice Remedios Varo. Attraverso il linguaggio del circo e del clown, cerca di ricreare il mondo interiore di questo personaggio, esplorando con i libri le possibilità che sorgono in essi, ovvero mondi pieni di meraviglie e giochi che si aprono come porte, accompagnando lo spettatore in un volo tra testo e musica. L'ultima sera al Palacirco avrà come protagonisti assoluti gli HENGE (h 00:45), artisti extra - terrestri la cui musica sfugge alle definizioni, occupando uno spazio tra il rave e il prog rock che nessuno sapeva esistesse. È energica, sovversiva e stimolante, e si spinge giovialmente "dove nessuno è mai arrivato prima".