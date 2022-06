Baseball, San Marino inciampa a Collecchio (5-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 02:41 - 04 Giugno 2022

Il lanciatore Quevedo.



Niente da fare in gara1 in casa del Collecchio. I padroni di casa vincono 5-1 la prima partita della serie andando a segno con un punto costantemente dal secondo al sesto inning, lasciando l’unica segnatura agli ospiti al settimo (solo-homer di Batista). Vincente Ruiz, perdente Quevedo, 10 valide a 5 per il Collecchio.



LA CRONACA. L’inizio è da mangiarsi le mani per entrambe le squadre. San Marino comincia con le valide di Ferrini e Angulo, ma poi Lino batte in doppio gioco e l’inning non genera punti. Collecchio va con la valida di Benetti, la battuta in doppio gioco di Daddi, il doppio di Monzon e la linea in terza di Pasotto che chiude la ripresa.



Il punteggio cambia nella parte bassa del 2°, con i locali avanti grazie a valida interna di Alfieri e doppio di Trolli (1-0). Al 3° ecco il 2-0 e il copione è simile, con singolo di Daddi ad aprire i giochi e doppio di Pasotto a spingerlo a casa.



Nella parte alta del 4° il San Marino Baseball non sfrutta una ripresa con due errori avversari e una valida di Morresi, lasciando all’attacco di casa l’opportunità di allungare nella parte bassa. Collecchio è puntuale e segna un altro punto, questa volta grazie a un errore della difesa in situazione di due uomini in posizione punto (3-0).



Al 5° il 4-0 arriva grazie a una volata di sacrificio di Gamberini dopo i singoli di Monzon e Pasotto, mentre al 6° il 5-0 è firmato dal singolo di Daddi dopo le basi ball a Trolli e Sorrentino.



Nella parte alta del 7° fuoricampo da un punto di Batista. Finisce 5-1.



Il tabellino



CAMEC COLLECCHIO – SAN MARINO BASEBALL 5-1



SAN MARINO: Ferrini 3b (2/3), Angulo 2b (1/3), Lino r (0/2), Ustariz 1b (0/2), Leonora es (0/3), Morresi dh (1/3), Pieternella ed (0/3), Batista ec (1/3), Epifano ss (0/3).

COLLECCHIO: Benetti 2b (1/4), Daddi ec (2/4), Monzon 3b (2/3), Pasotto ed (2/4), Gamberini 1b (0/2), Alfieri ss (1/2), Calasso dh (1/3), Trolli es (1/1), Sorrentino r (0/2).



SAN MARINO: 000 000 1 = 1 bv 5 e 1

COLLECCHIO: 011 111 X = 5 bv 10 e 2



LANCIATORI: Quevedo (L) rl 4, bvc 7, bb 1, so 4, pgl 2; Rienzo (r) rl 2, bvc 3, bb 3, so 1, pgl 2; Ruiz (W) rl 6, bvc 4, bb 2, so 7, pgl 0; Maduro (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 1.



NOTE: fuoricampo di Batista (1p. al 7°); doppi di Monzon, Pasotto e Trolli.