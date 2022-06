Calcio in Valmarecchia, una stagione da ricordare: passione, impegno e competenza

Sport

Valmarecchia

03 Giugno 2022

La Valmarecchia anche nel calcio ha dimostrato una grande vitalità e importanti valori legati al volontariato e all’aggregazione giovanile, anche in questo difficile periodo, influenzato dai due lunghi anni della pandemia. In tutti i centri della Valle ci sono associazioni sportive che gestiscono e curano gli impianti, che rendono possibili le scuole calcio e che organizzano la partecipazione ai diversi campionati sia provinciali che regionali. La Santagatese Calcio in Terza Categoria Forlì-Cesena, come la compagine di Pontemessa di Pennabilli, Atletico Marecchia e così anche il Real Montefeltro, che è la squadra di Talamello. A Maiolo sta nascendo una iniziativa per allestire una squadra per il prossimo campionato e un omaggio particolare va al glorioso gagliardetto del Perticara Calcio che ha 90 anni di storia alle spalle, con la squadra a festeggiare la permanenza in Prima Categoria raggiunta vincendo lo spareggio di fine campionato. In Promozione Girone “F” Emilia - Romagna la presenza delle squadre della Valmarecchia è molto forte, superiore per numero e qualità alle altre zone del territorio della Romagna. Il Sant'Ermete ha fatto in questa stagione 2021/2022 un percorso sempre di alta classifica e solo fattori contingenti in gran parte relativi ad infortuni non hanno consentito di arrivare tra le primi 5 del Girone. Il Novafeltria Calcio dopo le difficoltà iniziali, ha trovato il giusto equilibrio e il giusto assetto societario valorizzando molti giovani del posto. Una società molto ambiziosa con una tifoseria importante che ha raggiunto una salvezza meritata in un campionato particolarmente difficile e combattuto. Menzione particolare al Verucchio Calcio, rimasto relegato per tutta la prima parte del campionato all’ ultimo posto della classifica e che alla ripresa dopo la sosta ha avuto uno scatto di orgoglio con una serie di risultati utili consecutivi che gli hanno consentito la salvezza certa, seppure all’ultima partita. Un’ impresa che tutti ritenevano praticamente impossibile. Ma a proposito di “ missioni impossibili “ quella del Pietracuta Calcio non è certo da meno. Una storica promozione in Eccellenza con la vittoria del campionato di Promozione Girone “F” dell’ Emilia Romagna con 56 punti in un campionato a 14 squadre, 44 reti attive e solo 14 subite, 2 sole sconfitte con 18 risultati utili consecutivi. Una società forgiata anche dagli anni trascorsi nel campionato marchigiano, con una organizzazione mirata e capace che tende a creare un ambiente amico dove giocatori e tecnici, dirigenti e tifosi si sentono come in una grande famiglia. Tre i fattori decisivi a spiegare tanti anni di risultati sportivi e sociali. Prima di tutto serietà di comportamenti, con i bilanci in ordine seppure difficili come per tutto il mondo dilettantistico, con ogni promessa mantenuta. Secondo un sostegno costante e appassionato alla squadra da parte di una tifoseria che poche società anche blasonate ed espressione di centri molto più grandi possono vantare. Terzo e non ultimo per importanza il costante impegno e attenzione agli impianti e ai servizi. Il tutto su base volontaria. Non è un caso che attorno e di fianco ai tre campi di calcio sia nato un complesso sportivo che non ha uguali in Valmarecchia, un vanto per tutto il territorio. Tennis Club Valmarecchia con tre campi, due in terra rossa ed uno sintetico, tutti con illuminazione e in inverno coperti con palloni pressostatici e riscaldati, con organizzazione di corsi e una scuola di tennis rinomata e riconosciuta; un nuovo innovativo campo da padel; una piscina attrezzata con servizi di qualità dove si promuovono anche centri estivi per i bambini del territorio; Bike Valley – School&Tour un prestigioso e nuovissimo circuito di Mountain Bike con istruttori qualificati.

Il tutto sulle rive del Marecchia con di fronte Saiano, Torriana e il castello di Montebello, sullo sfondo la sagoma di Verucchio e delle terre dei Malatesta, con alle spalle l’azzurra visione di San Marino. Sovrastanti le rovine del castello di Pietracuta, avamposto della regale San Leo, con le terre dei Montefeltro.

Una valle bellissima dove anche lo sport diventa passione.