Caro gasolio: Rimini, si punta a ritorno pesca per due giorni 

Attualità

Rimini

17:33 - 03 Giugno 2022





Vissute lunghe giornate con i pescherecci ormeggiati in porto a causa del caro-gasolio, a Rimini la speranza è di poter tornare in mare, da domenica sera, due giorni a settimana. "Attualmente siamo fermi - osserva Massimo Pesaresi, direttore della Cooperativa Lavoratori del Mare della città romagnola - domani c'è un'assemblea con gli armatori, abbiamo un consiglio di amministrazione, vediamo se ci sono degli input" per ricominciare a gettare le reti in acqua. "L'idea - argomenta - sarebbe quella di ripartire. Ci sono buone probabilità che si ritorni, con una flotta più ridimensionata, e pescando due giorni invece che tre per vedere se può essere una soluzione. C'è una grossa fetta" di protagonisti della pesca, aggiunge Pesaresi "che vorrebbe provare domenica sera ad uscire. La loro vita è questa". Ad oggi su una flotta di 38 pescherecci "quattro barche hanno hanno già messo l'attività in disarmo e non andranno più in mare fino a settembre. Le altre dovranno fare dei conti e vedere se il gioco vale la candela".