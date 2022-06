Lancia mattoni contro le vetrine dei negozi: "c'erano degli uomini che mi osservavano"

Cronaca

La vetrina dell'agenzia immobiliare distrutta e i mattoni usati.



Vetrine in frantumi nella notte a Riccione in via Catullo, ma non si è trattato di una "spaccata" a scopo furto. Protagonista della vicenda, avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì (2-3 giugno), un 46enne originario del milanese, senza fissa dimora, che verso le 2.30 ha lanciato dei piccoli mattoni, mandando in frantumi le vetrine di un'agenzia immobiliare e di due negozi. I carabinieri, allertati dai residenti, svegliatisi dal sonno per il rumore, hanno fermato l'uomo, che era in forte stato di agitazione. É stato arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi (venerdì 3 giugno) è stato processato per direttissima: difeso dall'avvocato Ilaria Perruzza, il 46enne è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione per danneggiamento aggravato, mentre è stato assolto dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Al giudice l'imputato ha detto di aver visto delle persone che lo osservavano insistentemente e lo infastidivano, lanciando i mattoni per allontanarli.