| 16:54 - 03 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Vigili del fuoco al lavoro per spegnere un incendio scoppiato a Cattolica, in via Malatesta. L'allarme è stato dato alle 15.10 circa di oggi (venerdì 3 giugno): le fiamme si sono sviluppate nel garage di un'abitazione, distruggendo le auto all'interno. I vigili del fuoco, con tre mezzi, sono intervenuti sul posto per spegnerle. Le operazioni sono ancora in corso.





Seguiranno aggiornamenti