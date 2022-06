Attualità

Rimini

| 16:41 - 03 Giugno 2022

bollettino Covid 3 giugno 2022.



Nel riminese negli ultimi due giorni si sono registrati 220 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2 e il decesso di un 56enne di Riccione. In regione 4 decessi totali e 2554 nuovi casi in 48 ore. I casi attivi scendono nelle ultime 24 ore a 17.649 (- 1.539).



Sul fronte ricoveri, in terapia intensiva a Rimini sono stabili a 1, in regione crescono a 29 (+4), a fronte di 5 nuovi ingressi e una dimissione. Nei reparti Covid risalgono a 784 (+39).