Rimini Wellness è solo l'inizio per la stagione: boom di turisti e prenotazioni

Attualità

Rimini

| 14:59 - 03 Giugno 2022

Parco del Mare.

Rimini in questi giorni è la rappresentazione della gioia di vivere!

È un’espressione di vacanza intensa, appassionata, felice, che coinvolge la città, il lungomare e le spiagge. È la risposta al desiderio di mare di Italiani e Stranieri che a Rimini trovano tutto quello che desiderano. Basta guardare le fioriture delle aiuole al Parco de Mare, per capire il caloroso benvenuto della città!

E i numeri non possono che raccogliere questo clima e preannunciano un’estate di grandi soddisfazioni, all’insegna delle vacanze mare, benessere e cultura.

Sono moltissimi gli eventi, poi che nel ponte del 2 giugno si svolgono a Rimini e che fungono da ulteriore elemento di attrattività.

Parliamo di RiminiWellness, la manifestazione dedicata a fitness, sport, benessere e sana alimentazione dal 2 al 5 giugno, presso la Fiera di Rimini e di molti altri eventi dedicati allo sport e al benessere, che le associazioni sportive in collaborazione con le spiagge organizzano, a testimoniare la vocazione al wellness. Ulteriore conferma: l’inaugurazione della seconda isola fitness al Parco del Mare.

Un avvio della stagione, dunque, che non ha disilluso le aspettative, anzi. Gli alberghi sono pieni, così come spiagge, ristoranti e locali. Le presenze sono più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e per le notti centrali del ponte, addirittura più che triplicate. Grande presenza di italiani, ma non mancano gli ospiti stranieri. I più numerosi (oltre il 12%) sono Tedeschi e Svizzeri. I primi approfittano delle vacanze di Pentecoste, i secondi li hanno anticipati a partire dal ponte dell’Ascensione. Percentuali costanti sul totale degli ospiti, che però, come detto, è aumentato molto. Quindi anche le presenze degli stranieri più affezionati sono in decisa crescita.

Ma la grande novità di questo inizio estate è che sono arrivati in città anche Inglesi e Americani. Un segnale davvero importante di cambiamento del profilo turistico della città, grazie al grande lavoro di rinnovamento e di promozione turistica fatta a tutti i livelli.