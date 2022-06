Pronto soccorso, allarme medici: comune di Rimini, "servono incentivi economici"

Attualità

14:43 - 03 Giugno 2022

Anche il territorio riminese dovrà fare i conti con il problema della carenza di personale del pronto soccorso: un'emergenza non circoscritta al nostro territorio, ma a tutta l'Italia, come rileva l'assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda. "Purtroppo, come noto, il pronto soccorso, trattandosi di un reparto particolarmente stancante, fisicamente e mentalmente, da anni si deve scontrare con la questione della mancanza di medici e infermieri. Anche da parte degli stessi specializzandi non manca della reticenza, come testimoniano le centinaia di borse di studio per la specializzazione in medicina d'emergenza andate a vuoto nelle ultime sessioni", evidenzia Gianfreda, che invoca soluzioni rapide e immediate. L'assessore sostiene la proposta del dg Ausl Romagna Tiziano Carradori, che prevede la predisposizione di turni di presenza attiva dei medici in Pronto soccorso e in medicina d'urgenza, proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche. L'assessore intende poi proseguire il confronto con il primario del pronto soccorso dell'ospedale Infermi, al fine di convidivedere "strategie comuni per rispondere a questa imminente problematica". Fondamentali sono "ritocchi sul piano della gestione delle risorse interne" e anche "delle premialità di carattere economico".