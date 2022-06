Calcio, Alfio Pelliccioni nuovo ds Monopoli e Sandro Cangini del Forlì

Sport

Rimini

| 15:39 - 03 Giugno 2022

da sinistra Alfio Pelliccioni e Sandro Cangini.

Sandro Cangini è il nuovo direttore sportivo del Forlì Calcio e supervisore dell’area tecnica del settore giovanile del club. Nei primi giorni della prossima settima Sandro Cangini sarà presentato ufficialmente. Nella stagione appena conclusa Cangini è stato direttore sportivo della Vis Pesaro in serie C, dove in precedenza aveva ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile. Nato a Riccione nel 1963, il neo diesse biancorosso è alla sua quarta esperienza a Forlì. Con lui i Galletti hanno vinto due campionati, in pratica tre, considerando la conquista della serie C unica, hanno disputato tre finali playoff, la seconda delle quali valse il ripescaggio in serie C, e subito una retrocessione.

Alfio Pelliccioni non è più il direttore sportivo del Catanzaro. Il contratto in scadenza il 30 giugno non sarà rinnovato. Il dirigente per anni al San Marino, ds in pectore del Rimini all'inzio della gestione Rota, protagonista di numerose promozioni in diverse categorie con più club, firmerà un accordo biennale con il Monopoli, società con cui ha lavorato in passato. Superata anche la concorrenza di Francesco Montervino che potrebbe finire al Catanzaro. Per Pelliccioni accordo biennale.

Intanto alla Reggiana Doriano Tosi nn è più il ds. Si parla come successore di Roberto Goretti, Luca Matteassi e Andrea Grammatica del Ravenna.