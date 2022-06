Trafficante di cani denuncia animalisti: "Si sono spacciati per poliziotti". Accuse archiviate

Attualità

Rimini

| 13:44 - 03 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Archiviate le accuse nei confronti degli attivisti del movimento nazionale "Stop Animal Crimes Italia (Antonio Colonna, Olga Graboni e Sonia Zamagna), indagati a seguito di denuncia da parte di una donna che era stata fermata nel 2017, dalla Polizia Stradale e dalle Guardie Zoofile di “Fare Ambiente” di Rimini, con cuccioli di razza provenienti dall'Est Europa, importati illegalmente a Rimini. La segnalazione sul carico di cuccioli era partita dall'associazione.



Le ipotesi di reato erano il possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, usurpazione di funzioni pubbliche e associazione per delinquere



Colonna in una nota parla di vera e propria "macchina del fango": la donna denunciante infatti lo aveva accusato di aver mostrato un tesserino di polizia falso. "La medesima accusa che contrabbandieri di animali e allevatori commercianti abusivi di animali da tempo hanno imparato ad usare allo scopo esclusivo di fermare la mia lotta contro lo sfruttamento economico degli animali". L'attivista annuncia a sua volta di voler denunciare la donna per calunnia. Infine invita, in caso di acquisto di cuccioli, "di verificare la provenienza degli stessi, l’autenticità dei documenti e lo stato di salute", di "non acquistare animali per strada o in allevamenti sospetti e denunciare ogni situazione anomala alle Forze dell’Ordine o al Movimento Stop Animal Crimes".