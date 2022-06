Lavoro stagionale, manifesti di protesta: "basta lacrime di coccodrillo degli imprenditori"

Attualità

Rimini

| 13:27 - 03 Giugno 2022

Il cartello affisso in zona Arco d'Augusto.



"Gli imprenditori di turismo e ristorazione vogliono schiavi da sfruttare: troveranno lavoratori e lavoratrici che si organizzano e lottano per i propri diritti e per un lavoro dignitoso!". Così inizia una nota del sindacato USB-SLANG, che ieri (mercoledì 1 giugno) ha effettuato una protesta simbolica in diverse città d'Italia, tra cui Rimini, affiggendo manifesti con scritto “cercasi schiavo per bar, alberghi e ristoranti”.



"Una provocazione, certo, ma evidentemente è la risposta alle lacrime di coccodrillo degli imprenditori da parte di chi l’attività turistica, stagionale, nei locali e nei ristoranti la conosce meglio: lavoratori e lavoratrici", si legge in una nota. Il sindacato rifiuta di considerare il reddito di cittadinanza come causa della mancanza di manodopera nel lavoro stagionale: "Se un imprenditore si lamenta perché qualcuno preferisce il Reddito di Cittadinanza, con un importo medio di 473€ per i singoli e 596€ per famiglie, al lavoro che lui offre, dovrebbe vergognarsi delle condizioni infime che sta proponendo ai dipendenti". Le condizioni offerte ai lavoratori, denuncia il sindacato, sono "salari bassi, carichi di lavoro usuranti ed estrema precarietà".



Il sindacato chiede profonde riforme del lavoro stagionale e una piena tutela dei lavoratori con un aumento dei salari, lotta al lavoro "nero" e "grigio", maggiorazioni di paga per straordinari, lavoro notturno e festivo, il rispetto di pause e turni o giornate di riposo, una Napsi prolungata.