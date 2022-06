Boxe Santarcangelo: Noah Massart vince sul ring di San Vito

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:12 - 03 Giugno 2022

Da sinistra Tiziano Scarpellini, Noah Massart e Valentina Lani.



Giovedi 2 giugno si è svolto a San Vito il 1° memorial in ricordo di Ezio Raggini, ex pugile professionista, un appuntamento organizzato dall'ASD Italica Boxe. Per la Boxe Santarcangelo è salito sul ring Noah Massart (youth 64 kg), che ha sfidato Antonello Carelli della boxe Castelfidardo.



Il maestro Tiziano Scarpellini racconta così l'incontro: "Al suono del gong della prima ripresa i due pugili si studiavano senza portare colpi significanti, poi Massart iniziava a prendere l'iniziativa portando colpi efficaci al volto. L'avversario più volte lo spingeva e per tale scorrettezza veniva richiamato ufficialmente dall'arbitro. Nel secondo round si altervano azioni pregiovoli di entrambi i pugil, ma vedevano sempre Massart tenere il centro ring con L'avversario spesso alle corde

Terza ripresa Massart diventava molto efficace con i colpi, tant'è che verso la fine del round, dopo una lunga combinazione faceva accusare Carelli, costringendo l'arbitro ad effettuare il conteggio in piedi.

Vinceva nettamente Massart tra gli applausi del pubblico che si complimentavano per la bella prova".