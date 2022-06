Santarcangelo, tornano La casa del tempo e il bookcrossing

Eventi

03 Giugno 2022

La casa del tempo.



Il 5 giugno, prima domenica del mese, si rinnovano a Santarcangelo i due appuntamenti consueti con La Casa del Tempo e il Bookcrossing.



Dalle 9 alle 19 in piazza Ganganelli e sotto il porticato del Municipio tornano le bancarelle della mostra mercato con libri, tessuti, vinili, soprammobili, arredamento e tanti altri articoli di antiquariato, modernariato e vintage.



Sarà invece il Musas a ospitare il bookcrossing: dalle 16 alle 20 sarà possibile portare un libro, prenderne un altro e vivere il museo, dove si potrà scoprire anche l’iniziativa “Uno straccio di pace”. Una serie di poesie sul tema della pace verrà disseminata all’interno del Musas, che metterà a disposizione dei visitatori un grande “straccio” sul quale potranno scrivere il loro pensiero o messaggio di pace.



Al museo, infine, sarà possibile vedere anche la mostra “Disegno di Lavoro" realizzata da Becoming X – Art and Sound Collective, collettivo di artisti, disegnatori, fumettisti, designer, stampatori artigiani e musicisti, in attività dal 2014 che oggi conta quasi 80 associati. Il tema della mostra è legato al lavoro: i membri del collettivo, infatti, hanno lavorato sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, considerando anche il concetto di inclusione e appartenenza.



Anche al Museo Etnografico, aperto come il Musas sabato e domenica dalle 16 alle 20, è possibile vedere una mostra temporanea oltre alla collezione permanente del Met: “In linea con i tempi” è un progetto realizzato dalla classe 4D dell’Istituto professionale Einaudi-Molari di Viserba (Rimini).