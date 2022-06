Valmarecchia, dal 6 giugno i lavori di asfaltatura alla strada di Gronda

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:18 - 03 Giugno 2022

Lavori Strada di Gronda.

Inizieranno lunedì 6 giugno i lavori asfaltatura e manutenzione alla sede stradale della SP49 Bis – strada di Gronda che comporteranno temporanee modifiche alla viabilità.

L’intervento, realizzato dalla provincia di Rimini, durerà una decina di giorni e interesserà due tratti della SP49 Bis: Il primo, per una lunghezza complessiva di 1,2 chilometri, è quello compreso tra le vie Trasversale Marecchia e Bornaccino, dove i lavori occuperanno metà della sede stradale per volta: il traffico sarà di conseguenza a senso unico alternato – dalle 7 alle 18,30 – e regolato con impianto semaforico.

Il secondo tratto invece, è quello compreso tra le vie Gronda Est e del Frumento, per un totale di 200 metri. Anche in questo caso, i lavori verranno effettuati dalle ore 7 alle ore 18,30 su metà carreggiata per volta, ma dato che la strada è separata da un’aiuola spartitraffico, i veicoli potranno raggiungere il lato sud di via Gronda entrando in via Montalaccio dalla via Emilia per poi proseguire sulla via Gronda Est.