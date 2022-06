Bellaria: tremendo frontale, perde la vita anziano alla guida

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 10:28 - 03 Giugno 2022

Scontro a Bellaria.

Tragedia questa mattina a Bellaria, dove, poco dopo le 7, un anziano ha perso la vita a bordo della sua auto, scontratasi con un’altra vettura. I fatti sono accaduti in località Cagnona, in via San Mauro. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi che provenivano da parti opposte si sono scontrati violentemente. L’uomo, sulla ottantina, guidava una Fiat Panda, mentre a condurre l’altro mezzo coinvolto, un’altra Panda, era una donna. Immediati i soccorsi del 118, i medici hanno cercato invano di rianimare l’anziano che purtroppo ha perso la vita sul posto. La donna è stata trasportata al “Bufalini” di Cesena con un codice di media gravità. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i Vigili del Fuoco. Inevitabili i disagi alla circolazione che è stata interdetta durante i rilievi e i soccorsi.