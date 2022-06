Calcio Promozione, Gabicce Gradara allo sprint playoff: battere la Fermignanese

Sport

Gabicce Mare

| 10:09 - 03 Giugno 2022



Ultimo impegno casalingo per il Gabicce Gradara (49 punti), questa volta nella giornata di sabato: allo stadio Magi (ore 16,30) sfida con la Fermignanese che in classifica ha un punto in meno rispetto alla squadra di Papini (48). Per i padroni di casa, scivolati al sesto posto dopo la sconfitta contro l'Osimana che ha conquistato l'Eccellenza in anticipo, servono solo i tre punti per restare in gioco nella corsa ai playoff che si è complicata non solo per quanto riguarda la posizione di classifica, ma anche per il margine di svantaggio tra seconda – quinta (ora è di 12 punti, superiore ai nove punti, il tetto per giocare lo spareggio). A questo punto l'obiettivo ottimale è il quarto posto – sempre a quota 52 punti in questo momento: Vigor Castelfidardo e Barbara – per giocare lo spareggio con la terza classificata (Valfoglia, 54) sempre che il divario di quest'ultima dalla seconda (il Portuali, 61) sia anche in questo caso al massimo di nove punti (ora è di sette). Insomma, un intreccio di risultati e di posizioni che coinvolge molte squadre – c'è anche il K Sport Montecchio, appaiato al Gabicce – nella lotta ai playoff di questa stagione tanto lunga quanto combattuta.



“Dobbiamo raccogliere il massimo contro un avversario molto scorbutico come è la Fermignanese contro cui all'andata perdemmo ma in maniera immeritata – spiega mister Papini, allora all'esordio sulla panchina del Gabicce Gradara – e tenere la lotta playoff aperta fino all'ultima partita contro il Sassoferrato. Ma perché succeda questo di là dei nostri risultati dovremo avere qualche buona notizia dai campi in cui sono impegnate le nostre avversarie e in un campionato così equilibrato ci può stare di tutto: a noi, comunque, non resta che fare il pieno”.





C'è il rammarico per queste ultime partite?



“Contro l'Osimana ci sta perdere, la squadra di Mobili ha dimostrato tutto il suo valore, pur avendo già la promozione in tasca ha onorato l'impegno al massimo. Anche nella sconfitta contro il Portuali non ho nulla da rimproverare sotto il profilo della prestazione, purtroppo ci ha detto male: più di una occasione sfumata mentre siamo stati castigati su una palla inattiva. Anche ad Osimo ci ha detto male: abbiamo colpito un legno e due belle conclusioni di Cinotti sono andate fuori di pochissimo. E' la partita di Cantiano che invece ha lasciato l'amaro in bocca, abbiamo lasciato due punti importanti che avrebbero fatto comodo in questo rush finale”.



Per quanto riguarda la rosa, ancora assenti Maggioli, Grandicelli e Roselli. Rientra dalla squalifica il difensore Passeri che riprenderà il suo posto al centro della difesa.