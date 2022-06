Rimini in lutto per la scomparsa di Antonio Petitti, il suo cuore ha ceduto

Attualità

Rimini

09:53 - 03 Giugno 2022

Antonio Petitti e il figlio Luca Ph. "Il cuore di Luca Petitti".

Si è spento Antonio Petitti, stimato ex magistrato del tribunale di Rimini, deceduto per un infarto alla Sol et Salus dove stava affrontando un periodo di riabilitazione dopo un malore che lo aveva colpito due mesi fa. Docente di diritto e economia e vice procuratore onorario, aveva 77 anni. Petitti, zio della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia – Romagna era molto attivo nel sociale. Due anni fa subì la perdita improvvisa del figlio Luca, 29enne, colto da malore mentre giocava una partita di calcetto con gli amici. Antonio lascia la moglie Anna, i figli Flavia e Giampiero.



Dopo quel terribile lutto, assieme alla moglie Anna aveva fondato la onlus “Il cuore di Luca Petitti” per raccogliere fondi a favore della cura e della prevenzione delle patologie cardiache. L’associazione in questi anni ha raccolto fondi permettendo l’acquisto di defibrillatori donati alle scuole riminesi. Il cordoglio dell’associazione che aveva fondato: “I soci e le socie si uniscono nel dolore e si stringono intorno ai suoi cari”.



Affranta la presidente Emma Petitti affida il suo dolore ai social dove scrive: “Hai lottato tanto e anche nel momento più drammatico della tua vita hai saputo trasformare il tuo grande dolore in qualcosa di utile per gli altri. Sei un esempio per tutti noi. Ti voglio bene zio”. La data delle esequie non è stata ancora fissata. Dalla redazione di Altarimini giungano sentite condoglianze alla famiglia.