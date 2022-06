Basket B, coach Ferrari: 'RivieraBanca deve vincere almeno un match a Faenza'

Sport

Rimini

| 01:38 - 03 Giugno 2022

I coach Garellli e Ferrari (foto De Luigi).



Gara 3 venerdì Raggisolaris Faenza-RivieraBanca Basket Rimini. Coach Mattia Ferrari, come ha reagito la squadra dopo la sconfitta di Gara 2?



"Bisogna fare pochi discorsi, dobbiamo andare a vincere almeno una partita a Faenza. Lo dobbiamo a noi, a tutto il lavoro che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno, al Club che ci ha trattato in maniera splendida e ad un pubblico incredibile.

Noi vogliamo come minimo riportare la serie a Rimini perciò bisogna portare a casa almeno una partita a Faenza, questo dobbiamo fare: non ci sono molte cose da dire.

Abbiamo giocato una buona Gara 1 ed una pessima Gara 2, nei playoff può succedere; abbiamo resettato ed adesso guardiamo oltre, pensiamo a prepararci per Gara 3."



Qual è la parola d'ordine per tornare a vincere già domani sera?

"Durezza, i playoff richiedono durezza: non ci sono altri discorsi da fare."



C'è qualche accorgimento tecnico-tattico che hai potuto cogliere da Gara 2?

"Sì, ci sono delle cose che aggiusteremo. Tra una partita e l'altra ci sono sempre delle cose che si mettono a posto, noi lo faremo al meglio con la speranza che siano gli accorgimenti giusti.La parte tattica è importante, quella tecnica è molto importante perchè la pallacanestro è un gioco tecnico però è anche un gioco agonistico: le prestazioni tecniche a volte sono legate alla parte agonistica. Se non siamo duri ed agonistici tutto il resto non conta".



Al di là degli aspetti tecnici, quanto sarà importante l'intensità della squadra sul campo?

"E' basilare come sempre: energia, attenzione ed aspetto mentale sono basilari. La parte tecnica, se hai delle idee, è una conseguenza perchè riesci a metterle in pratica con efficacia."