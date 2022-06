Calcio, Nations League: Estonia-San Marino 2-0

Sport

| 01:31 - 03 Giugno 2022

Matteo Vitaioli stacca il biglietto n. 74 della sua avventura in Nazionale: da questa sera, è il nuovo recordman di presenze tra i Titani, superando di misura Andy Selva. Estonia e San Marino si ritrovano a distanza di sette anni dall’ultima volta: un pareggio ed una sconfitta nel doppio confronto di qualificazione ad Euro 2016. Le cose sono evolute e specie per i baltici – reduci dalla partecipazione alla Lega C di Nations League, salvo scivolare a marzo nello spareggio con Cipro.



Costantini debutta in Nations League battezzando un tridente di difensori, supportati sugli esterni da Zafferani e Grandoni. Davanti, insieme a capitan Vitaioli, c’è Nicola Nanni. Padroni di casa pericolosi nei primi minuti, con il traversone di Sinyavskiy allungato in angolo da Fabbri. Dalla bandierina la mischia per poco non premia un giocatore estone precedentemente scivolato a centro area, ma la difesa sbroglia sul flipper. Costruzione del gioco demandata all’Estonia, non espressamente a proprio agio con la palla continuamente tra i piedi: non a caso gli uomini di Häberli sono nettamente più pericolosi su palla inattiva. Come in occasione del corner calciato da Vassiljev al 18’, che attraversa tutta l’area. San Marino si fa vedere un minuto più tardi, con l’ottimo break di Alessandro Golinucci che ruba palla nella metà campo avversaria e duetta con Nanni, salvo errare nella misura del passaggio.



Al 20’ Manuel Battistini si ferma ed esce zoppicante, accompagnato fuori dallo staff sanitario della Nazionale. Dentro in fretta e furia D’Addario, impiegato come braccetto destro della difesa a tre. E di lì a poco l’Estonia passa in vantaggio, ovviamente su palla inattiva: Vassiljev cerca Käit sul secondo palo, che fa da torre per Kirss. Sinistro d’incontro ed Elia Benedettini freddato dal cuore dell’area di rigore. Replica sammarinese al 27’, con l’inserimento palla al piede di Fabbri che arriva a crossare per Nanni da dentro il perimetro: stop e mancino per l’attaccante della Lucchese, che spedisce alta una buona opportunità. Di là ci prova Vassiljev, impreciso con la volante dal limite. Poco prima della mezz’ora Michael Battistini carica il destro dalla distanza, dopo un pallone recuperato sul fronte avversario, ma non centra i legni. Al 31’ Estonia pericolosa su un’altra punizione laterale, che Vassiljev recapita sulla testa di Tamm: straordinaria la risposta di Elia Bendettini. Sul giro palla successivo il centrale difensivo resta in area e sul traversone da sinistra di Sinyavskiy prende il tempo alla difesa, gonfiando il sacco all’altezza del primo palo col gol dell’2-0. Momento di difficoltà sui Titani, che rischiano sulla rasoiata di Kirs dal cuore dell’area, prima di reclamare un rigore per la chiusura di Zenjov su Grandoni – cercato in area da Nanni. L’Estonia porta il 2-0 all’intervallo, frutto di due palle inattive.



In avvio di ripresa ci prova San Marino, che conquista un corner su cui si libera il colpo di testa a lato di Palazzi. Sul versante opposto, Käit scarica un gran destro dal limite dell’area che sfila fuori di poco. A distanza di qualche minuto un’insistita azione perimetrale libera al tiro Vassiljev, che chiama in causa Benedettini coi piedi. L’estremo del Cesena ci avrebbe poi potuto fare ben poco sulla combinazione di prima che genera dal lancio di Vassiljev per il cross al volo di Sinyavskiy: Kirss, libero a centro area, non arriva a colpire a botta sicura.



Costantini vuole forze fresche e vara il triplo cambio, inserendo Rinaldi, Hirsch e Cevoli in un colpo per cambiare gli esterni, portando D’Addario in corsia, e giocare con due attaccanti fisici vicini. Hirsch si fa vedere al 70’ sul lancio di Palazzi, quando è abile ad anticipare di testa l’intervento del neoentrato Paskotsi. L’esterno di proprietà del Tottenham recupera però sull’allungo, appoggiandosi ad Hein. Un minuto più tardi tocca ad Alessandro Golinucci, che raccoglie una respinta centrale per caricare il destro dai 25 metri: ben posizionato l’estremo di casa.



San Marino chiude in crescendo. Al 75’ frana a terra Nanni, al solito attenzionato dalle sportellate dei difensori di casa. Il millennial si rialza poco dopo, dando garanzie sul suo finale di gara. Brivido in area estone un minuto più tardi, quando Hein si fa sfuggire un pallone semplice che per poco non diventa buono per Cevoli – anticipato a porta vuota. Il finale sembra poter sorridere a San Marino, che sull’asse Hirsch-Nanni costruisce al limite dell’area avversaria, liberando il destro deviato di Palazzi che Hein inchioda a terra. I Titani vanno a un passo dal gol all’81’, quando Nanni taglia il campo per l’inserimento di Hirsch che si presenta davanti ad Hein ed aggira il portiere, per cercare la porta col mancino. Sulla linea è determinante il salvataggio in extremis di Tamm, quando il più sembrava ormai fatto. La difesa estone balla in un finale in cui San Marino sembra poter colpire da un momento all’altro, ma la stoccata risolutiva resta nei piedi dei ragazzi di Costantini.



Come resta l’ottimo secondo tempo dei sammarinesi, che fanno ammenda per due situazioni da palla inattiva nel corso della prima frazione di gara dove di fatto è svoltata la gara, e sull’incredibile salvataggio di Tamm sulla riga di porta. Sliding doors di una partita dalle due facce, ma che ha premiato i padroni di casa



Il tabellino



Estonia-San Marino 2-0



ESTONIA (5-3-2)

Hein; Zenjov (dall’85’ Teniste), Kuusk (dal 69 ’ Paskotsi), Tamm, Mets, Sinyavskiy; Käit, Kreida (dal 46’ Miller), Vassiljev (dall’85’ S. Puri); Sorga (dal 69’ Anier), Kirss

A disposizione: Igonen, Vallner, Pikk, Lukka, Soomets, Peetson, Pürg

Allenatore: Thomas Häberli



SAN MARINO (3-5-1-1)

E. Benedettini; Ma. Battistini (dal 21’ D’Addario), Palazzi, Fabbri; Zafferani (dal 56’ Hirsch), A. Golinucci (dall’89’ D. Tomassini), Mi. Battistini, Mularoni, Grandoni (dal 56’ Rinaldi); Vitaioli (dal 56’ Cevoli); Nanni

A disposizione: A. Simoncini, S. Benedettini, Bernardi, F. Tomassini, Censoni, Cesarini, Lunadei

Allenatore: Fabrizio Costantini



Arbitro: Ioannis Papadopoulos (GRE)

Assistenti: Konstantinos Nikolaidis (GRE) e Vasileios Nikolakakis (GRE)

Quarto ufficiale: Athanasios Tzilos (GRE)

VAR: Agelos Evangelou (GRE)

AVAR: Efstathios Gkortsilas (GRE)

Marcatori: 24’ Kirss, 32’ Tamm

Ammoniti: A. Golinucci, Mularoni

Espulsi:

Note: 3533 spettatori