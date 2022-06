Malore mentre fa il pic nic al parco, turisti gli praticano il massaggio cardiaco: salvo

Cronaca

02 Giugno 2022

Un 50enne viene colto da malore mentre era al parco: l'uomo è stato soccorso tempestivamente e ricoverato in ospedale. I fatti, raccontati dalla Tv di Stato sammarinese, sono avvenuti nella Repubblica del Titano, alle 14 di oggi (giovedì 2 giugno), al parco di Monte Cerreto. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, un cittadino italiano, stava mangiando, quando è stato colpito dal malore: fortunatamente alcuni turisti lo hanno soccorso immediatamente, praticandogli il massaggio cardiaco. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che dopo aver utilizzato il defibrillatore, ha disposto il ricovero in ospedale. Il 50enne, cosciente, è stato trasportato all' Infermi di Rimini.