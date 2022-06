Cronaca

Rimini

| 19:10 - 02 Giugno 2022

La moto dopo il sinistro.

Incidente stradale questo pomeriggio (giovedì 2 giugno), intorno alle 18, sulla via Popilia a Rimini: una moto è finita fuoristrada, nel fossetto adiacente alla carreggiata stradale, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia Stradale. Non sembrano coinvolti altri mezzi. A rimanere ferita una coppia: lui 40 anni, lei 35, entrambi ricoverati in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.