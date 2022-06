Basket B, i biglietti di Faenza-Rimini si acquistano al botteghino del PalaCattani

Sport

Rimini

| 15:18 - 02 Giugno 2022



RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che la prevendita dei biglietti validi per Gara 3 e Gara 4 semifinale playoff contro Raggisolaris Faenza, rispettivamente in programma venerdì 3 giugno alle ore 20.30 e domenica 5 giugno alle ore 20.30 alPalaCattani, è stata sospesa.



Per assistere alla/e partita/e sarà necessario acquistare il/i biglietto/i direttamente venerdì e/o domenica sera alla biglietteria del palazzetto.



Il costo del biglietto per il settore ospiti sarà in entrambe le partite di €20, mentre per gli under 14 l'ingresso è gratuito.



Vista l'importanza delle due partite, tutta la Società invita la tifoseria biancorossa a seguire in massa la squadra in questa vicina trasferta. Per venire incontro ai nostri tifosi si è deciso di omaggiare tutti coloro che saranno presenti a Faenza con un biglietto omaggio per la prossima partita casalinga di RivieraBanca Basket Rimini.



Chi acquisterà un biglietto per Gara 3 o Gara 4 avrà diritto ad un ingresso omaggio, chi acquisterà i biglietti sia per Gara 3 sia per Gara 4 avrà diritto a due ingressi omaggio.



Il consiglio, quindi, è quello di conservare il/i biglietto/i acquistato/i a Faenza, per poi presentarlo/i direttamente in sede al Flaminio in cambio di uno/due ingresso/i omaggio.