Virus, in regione continua calo ricoveri nei reparti Covid e in terapia intensiva Nel territorio riminese un solo paziente ricoverato in terapia intensiva

Attualità Rimini | 15:08 - 02 Giugno 2022 Bollettino Covid 2 giugno 2022.

Oggi (giovedì 2 giugno) la regione Emilia Romagna non ha comunicato il dato sulle nuove positività al Sars-CoV-2, facendo però il punto su decessi e ricoveri.



Sono quattro le persone decedute nelle ultime 24 ore, nessuna nel territorio riminese. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 25 (-3) grazie alle dimissioni di tre pazienti tra Modena, Bologna e Ravenna. A Rimini rimane un paziente ricoverato. I pazienti ricoverati negli altri reparti, positivi al Sars-CoV-2, scendono a 745, -58 rispetto alle ultime 24 ore.













