Artisti in Piazza, a Pennabilli prosegue la festa: il programma del 3 giugno

15:01 - 02 Giugno 2022

Oggi (venerdì 3 giugno), è il terzo giorno dell’appuntamento più atteso della Valmarecchia: Artisti in Piazza - Pennabilli Festival. Dal primo pomeriggio fino a tarda notte, nel centro storico del paese 55 compagnie internazionali di teatro, musica, nouveau cirque, danza, clownerie, teatro di figura si esibiranno in 25 punti spettacolo dislocati negli angoli più suggestivi del centro storico di Pennabilli (Emilia Romagna, Rimini, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, patria elettiva del maestro Tonino Guerra) e nello Chapiteau dell'area Palacirco.



Artisti in Piazza si distingue, oltre che per la qualità e la varietà di discipline ed espressioni artistiche, anche per la pluralità di provenienze degli artisti e la conseguente ricchezza di spettacoli, che unite all'alto numero di location, danno la possibilità di elaborare un fitto programma che arriva a circa 400 repliche ad edizione, con debutti nazionali e internazionali che attira migliaia di spettatori da tutta Europa (circa 40.000 presenze ogni edizione).

Per la terza giornata della kermesse saranno 64 gli spettacoli a partire dalle ore 15.00, così come per le giornate di sabato 4 e domenica 5. Fino all’una di notte nel centro storico di Pennabilli si ha la possibilità di viaggiare in mondi lontani e vivere in piccoli angoli di magia. Concerti e dj set continueranno invece fino alle 03.00 nell’area denominata Palacirco.



PROGRAMMA Tra le compagnie di teatro di strada, i Pikzpalace tornano con Boucherie Bacul (h 15.30, 18:15), una commedia da baraccone deliziosamente oscura e dai risvolti splatter. Lo spettacolo si svolge in una bancarella di macelleria vecchio stile, dentro e intorno alla quale niente è quello che sembra. I suoi strani gestori vendono la loro merce morbidosa usando tecniche molto strane.



Lo swing di Anita Camarella & Davide Facchini (h 16:30) risuonerà per la via del Roccione, meravigliosa strada panoramica di Pennabilli che coglierà le loro note. La voce e la chitarra si fonderanno insieme in un vasto repertorio ricco di arrangiamenti di brani tratti dallo Swing Italiano e Americano, musica tradizionale Americana e Irlandese e composizioni inedite.



La compagnia teatrale di marionette Di Filippo Marionette (h 16:00 e 21:30) si esibirà con Variations. Il protagonista dello spettacolo è Proto, che sa di essere attaccato a dei fili ed è perfettamente cosciente di avere due figure che lo aiutano ad essere vivo. Vivrà un personalissimo viaggio che parte dalla sua nascita e attraversa varie tappe fondamentali della sua esistenza, permettendovi di attraversare con ironia e poesia temi attualissimi come la tecnologia, la fragilità e la consapevolezza di chi veramente siamo.



Unica giornata per lo spettacolo OFF del Duo Meroni Zamboni/Collettivo Clown, che in Spaventati panettieri (h 19:30 e 22:15) iniziano a far lievitare dall'impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta.



Rubbish Rabbit del Tony Clifton Circus (20:45) è uno spettacolo anarchico, un frenetico gioco in cui parole e azioni si rincorrono in una corsa a perdifiato, dove i protagonisti riescono a farsi beffa del politically correct imperante, mentre lo spettatore si ritrova in un susseguirsi implacabile di risate e tensione.



Fondazione Cirko Vertigo, centro internazionale di creazione e produzione di spettacoli ed eventi, vi farà assistere a una rivisitazione di Cappuccetto Rosso in chiave circense con In Fabula (h 15:00 e 20:30). Fra danza, poesia e giocoleria una bimba indaga i misteri della notte e le sue paure più recondite. l lupo diventa specchio delle parti più intime e oscure dell’animo umano, delle quali la bambina ha paura, al punto tale che lupo e bambina divengono due volti della stessa personalità.



Per quanto riguarda la musica, venerdì vedremo il duo francese Bâton Bleu che, partendo dai deserti americani alle steppe mongole, fermandosi all'Africa e al Mediterraneo, si dedica a un folk-blues acustico e minimalista, che prende in prestito strumenti tradizionali e influenze sonore da più culture del mondo (h 18:30 e 21:45).



Dopo la loro prima presenza nella rassegna dell’estate 2021, vedremo ufficialmente al Festival anche i Daiana Lou (h 17.15 e 21:45). In previsione dell'album in uscita ad Ottobre, il duo di buskers italo-berlinese presenta live un concerto contaminato dalla maleducazione sonora delle strade di Berlino e dall'elettronica alternative dei clubs della capitale tedesca.



Al Palacirco, la serata si apre con il concerto dei Guappecarto (h 23:45), che al festival presenteranno la loro ultima uscita Sambol - Amore Migrante, album composto da nove rivisitazioni delle opere di Vladimir Sambol, compositore Fiumano degli anni '30, emigrato in Svezia dopo la seconda Guerra Mondiale.



A seguire Jamila & The Other Heroes (h 1.00), con il loro sound incomparabile di riff psichedelici di chitarra, che vibrano su una base calda e terrosa di bassi ondulati e suoni di percussioni arabe, così come pesanti ritmi di batteria influenzati dall'hip hop e dal rock.



La serata continua con il DjSet del resident Dj del Festival, Cininho, e al Dub Garden. Qui la giovane crew dell'alta Valmarecchia Dub Lab Interceptor Hi-Fi vi accompagnerà alla riscoperta del mondo del vinile, della roots e dub music dagli anni '80 fino ai giorni nostri, dalla Jamaica alle grandi produzioni italiane e inglesi.