Movida, cento uomini per la sicurezza: la Riviera sorvegliata anche dal cielo

| 14:51 - 02 Giugno 2022

Controlli della polizia del 1 giugno 2022.



Ieri (mercoledì 1 giugno) ha preso il via l'estate meteorologica ed è iniziato il "weekend lungo" del 2 giugno. Come da previsione, "tutto esaurito" a Rimini e Riccione, con un notevole afflusso di persone. La questura di Rimini ha così messo in campo per la sicurezza un centinaio di poliziotti, carabinieri, finanzieri, nonché di agenti delle polizie locali, operativi assieme agli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Bologna e Milano e all'unità cinofile antidroga. Il territorio è stato sorvegliato anche con l'impiego dell'eliccotero.



Il bilancio, al termine delle attività, parla di 23 posti di controllo, 600 persone identificate, 212 veicoli controllati, 44 contravvenzioni al codice della strada, 7 patenti di guida ritirate, tra cui quella di un neopatentato con tasso alcolemico tre volte superiore ai limiti di legge. Le denunce, per guida in stato di ebbrezza, sono state sei. La polizia amministrativa ha invece effettuato accertamenti nei locali della movida e nei minimarket, verificando in particolar modo il divieto di somministrazione di alcol a minori.