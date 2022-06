Tennis, 'WindTre Rimini': in evidenza Luca Lorenzi e Francesco Pazzaglini

Sport

Rimini

| 14:07 - 02 Giugno 2022

Si avvia verso la fase tecnicamente più interessante sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, valido per il circuito regionale (categoria B), il trofeo “Windtre Rimini”. Tra i giocatori di casa in bella evidenza Luca Lorenzi e Francesco Pazzaglini, che si qualifica per il tabellone finale nel tabellone Under 14.

Under 10 maschile, 1° turno tabellone finale: Lorenzo Orselli-Matteo Rosti 6-1, 6-2. Quarti: Leonardo Satta-Matteo Campana 6-2, 6-2, Noè Baldini-Diego Barchi 6-2, 6-3. Semifinali anche per Cesare Biondi.

Nell’Under 12 femminile 1° turno: Marlene Bevitori-Maria Sole Dari 6-0, 6-2. Ottavi: Bianca Solazzi-Giorgia Muratori 6-0, 6-0, Adele Baldazza-Valentina Zavaglia 6-2, 6-2. Già nei quarti la locale Eva Raimondi.

Nell’Under 12 maschile, quarti: Gerardo Salami-Jacopo Andruccioli 7-6, 6-2, Pietro Bonfè-Gian Nicola Lonfernini 6-1 e ritiro, Pietro Tombari (n.2)-Francesco Martinini 6-3, 6-1. Semifinali anche per Alessandro Casanova.

Nell’Under 14 maschile primo tabellone maschile, 4° turno: Luca Lorenzi-Leonardo Messina 6-4, 6-2. Turno di qualificazione: Francesco Pazzaglini (n.2)-Lorenzo Vicari 6-0, 6-1, Andrea Monti (n.3)-Gianfilippo De Palma 6-1, 6-3.

Nell’Under 14 femminile ottavi per Maria Vittoria Salvatori. 2° turno: Aurora De Vincenzo-Anita Vernice 7-5, 6-2, Viola Amati-Federica Sacchetti 6-0, 6-1.

Under 16 femminile, quarti: Maria Luce Ossani-Viola Garuti 6-0, 6-2, Aurora De Vincenzo-Maria Vittoria Salvatori 4-6, 7-6, 10-3.

Il giudice arbitro è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.