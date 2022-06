Basket C Silver, Titans piega Montemarciano 70-50. Si va a gara3

Sport

Repubblica San Marino

02 Giugno 2022

E' con una splendida prestazione che i Titans pareggiano la serie: 70-50 su Montemarciano in gara2, per un +20 che manda le due squadre sull’1-1 in attesa dei due match da giocare in terra marchigiana. Pallacanestro Titano in svantaggio solo nel primo quarto poi sempre al comando, anche con bottini consistenti, fino a un secondo tempo nel quale sono stati concessi in totale appena 20 punti agli avversari.



La partita. Il primo canestro della partita è di Fusco, poi Montemarciano sorpassa e vola anche sul +6 con un ottimo Pajola (5-11 al 6’). Entra anche Maggiotto e si fa subito sentire, ma il finale di quarto è tutto dei padroni di casa, che con due triple di capitan Macina impattano a quota 17.



Nel secondo parziale un contropiede di Gamberini e un’altra tripla di Macina mandano il match sul 22-17, poi le percentuali si raffreddano e non si segna per un po’. Montemarciano prova a riavvicinarsi (27-25 al 16’), ma un ottimo Dini lancia i Titans sul 37-30 dell’intervallo.



A inizio secondo tempo la Pallacanestro Titano prova a costruire un break importante (44-30, bene Gamberini), ma Maggiotto e Pajola reagiscono e il vantaggio torna sotto la doppia cifra (46-39). Si va a yo-yo e per l’allungo di fine quarto è decisivo Liberti, che infila un paio di triple e manda l’incontro sul 55-42 del 30’. Lo stesso Lollo segna due canestri anche in apertura di quarto periodo e, assieme a Fusco, scrive a tabellone il 61-42 quando mancano otto minuti e mezzo alla fine della partita. È l’allungo decisivo, i Titans veleggiano verso il 70-50 conclusivo e impattano la serie.



Il tabellino



PALLACANESTRO TITANO-MONTEMARCIANO 70-50

PALL. TITANO: Gamberini 15, Altavilla 9, Marcattili, Macina 14, Dini 6, Raschi 1, Fornaciari 2, Liberti 12, Grandi, Fusco 11. All.: Porcarelli.



MONTEMARCIANO: Tagnani 3, L. Savelli 2, F. Savelli 8, Mosca 4, Pajola 9, Papini, Maiolatesi 3, Curzi 6, Centanni, Maggiotto 15. All.: Castracani



Parziali: 17-17, 37-30, 55-42, 70-50.