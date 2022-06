Le voci emergenti della musica si sfidano al Festival di Rimini

Eventi

Rimini

| 12:50 - 02 Giugno 2022

Eva Capomagi, vincitrice della prima edizione.



Dopo 2 anni di rinvii a causa della Pandemia, arriva la finale della seconda edizione del Festival di Rimini, organizzato da Rimini Classica e Yourvoice Records: la splendida location del Teatro Amintore Galli ospiterà dopodomani (sabato 4 giugno) alle ore 20.30 una grande serata di musica con la presenza dell'orchestra e della band di Rimini Classica, diretta da Aldo Maria Zangheri, che accompagnerà tutte le canzoni in gara grazie al lavoro dell'arrangiatore Marco Capicchioni. Sono 24 i finalisti distinti nelle sezioni autori, interpreti e cantautori-band.



A presentare l'evento sarà come per la prima edizione Laura Miuccia Padovani. In giuria saranno presenti grandi nomi della discografia italiana e rappresentanti del mondo dei media e della musica. Ospiti della serata Silvia Cecchini, che presenterà la sua ultima canzone Apnea, la vincitrice della prima edizione Eva Capomagi, che canterà la canzone con cui ha vinto Come gli eroi e Sergio Casabianca, questa volta in veste di showman cabarettista.



Durante la serata verranno assegnati numerosi premi: il premio al miglior interprete, il premio dell'orchestra e band, il premio Carlo Alberto Rossi al miglior autore e il premio del pubblico, chiamato a votare tramite due apposite schede consegnate all'ingresso del teatro. Per chi volesse partecipare, sono ancora disponibili i biglietti tramite i consueti canali Liveticket.