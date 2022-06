Rimini, debutto all'insegna di Fellini per gli incontri con l'autore della Coop Cento Fiori

Attualità

Rimini

| 12:42 - 02 Giugno 2022

Davide Bagnaresi.



Debutto all'insegna di Federico Fellini venerdì 3 giugno alle 21 per gli "Incontri con l'autore sull'erba", il programma di dialoghi sulle novità editoriali locali in programma nel parco della Serra Cento Fiori (via Galliano 19, ai bordi del parco XXV aprile). All'infanzia del regista riminese infatti è dedicata l'ultima fatica letteraria di Davide Bagnaresi, giovane ricercatore storico riminese - Federico Fellini. Biografia dell'infanzia, edizioni Sabinae - che dialogherà con l'amico – ed esperto di cinema nonché poeta – Gianfranco Miro Gori, in una serata coinvolgente.

Il lavoro di ricerca di Davide Bagnaresi – storico che da anni collabora con l'Università di Bologna occupandosi di tematiche legate al mare, turismo e al motociclismo - sull'infanzia e la giovinezza di Federico Fellini nella sua città nativa ha portato a ricostruire il capitolo mancante della biografia storica del genio riminese: i documenti, i fatti e le curiosità sull'infanzia di un ragazzo che un giorno partì da Rimini. Federico Fellini infatti non nasce in un treno in corsa, non scappa da bambino con il circo né tantomeno giunge a Roma da solo, nel 1939, pronto a sfondare nel mondo del cinema. Federico Fellini è un ragazzo all'apparenza come tanti altri. Proviene da una famiglia medioborghese, muove i suoi primi passi nel clima severo della piccola provincia. Esattamente come i suoi coetanei studia, si diverte a fare scherzi con gli amici, va al cinema e ha una fidanzatina. Mostra però sin dall'infanzia una passione sfrenata per i burattini e un certo talento per il disegno.

Ma quali esperienze hanno caratterizzato l'infanzia del piccolo Federico? Quali sono realmente i luoghi della sua adolescenza e quanto le dinamiche del borgo nativo hanno influito su quel diciannovenne che ancora sconosciuto giunge alla stazione Termini? Ecco, l'incotnro con Davide Bagnaresi e Gianfranco Miro Gori risponderanno a tante domande.

La rassegna proseguirà il 10 giugno, sempre alle 21, con Sabrina Foschini, curatrice di due volumi La mia storia nell'arte. Ritratti di gatti indimenticabili e La mia storia nell'arte. Ritratti di Cani indimenticabili, editi da NFC Edizioni, che vedono i contributi di Lia Celi, Sabrina Foschini, Alessandro Giovanardi e Massimo Pulini. Con la curatrice interverranno Alessandro Giovanardi e Vera Bessone. Altri due appuntamenti con gli autori sono in corso di definizione per luglio e agosto.