Misano, gruppo Epta dona all'Amministrazione la scultura di 8 metri "Divenire"

Attualità

Misano Adriatico

| 12:25 - 02 Giugno 2022

La scultura "Divenire".

Sabato 4 giugno alle 11.00 è in programma la cerimonia di inaugurazione della scultura 'Divenire' posizionata nel giardinetto adiacente al palazzo Agina Mare in via Romagna, angolo via Liguria. L'opera, firmata dall'artista Paolo Pompei è stata donata al Comune di Misano da Severino Brugnettini del Gruppo EPTA. Alla cerimonia interverrà anche lo scrittore e storico dell'arte Luca Nannipieri.



"La sensibilità di un'impresa privata per l'arte e la disponibilità a condividerne la bellezza con la comunità – dice l'Assessora alla cultura Manuela Tonini che interverrà alla cerimonia – è un segnale significativo e che mi auguro sia d'esempio. A nome dei cittadini ringrazio Severino Brugnettini e le aziende che rappresenta per la donazione. Abbiamo tutti il dovere di diffondere bellezza e talento e la scultura Divenire è una importante testimonianza".



La scultura, dedicata alla memoria dell'imprenditore Antonio Brugnettini, è stata realizzata in acciaio corten ossidato di grosso spessore di 4cm ed è alta otto metri.



Divenire vuol rappresentare, con la sua torsione di 360 gradi, il continuo cambiamento delle cose del mondo e dell'essere. La sua verticalità verso l'alto rimanda alla spiritualità e alla ricerca di luce.