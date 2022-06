Fa razzia di merce al centro commerciale i Malatesta, arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:21 - 02 Giugno 2022

Centro commerciale I Malatesta (foto di repertorio).



Martedì pomeriggio (31 maggio), al centro commerciale I Malatesta di Rimini, si era impossessato di magliette e oggetti di elettronica, del valore complessivo di 263 euro: un 40enne residente a Rimini è stato però fermato dal personale addetto alla sicurezza, che lo ha notato oltrepassare le casse senza pagare. Aveva nascosto tutto il bottino in un borsello. Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha portato in Questura il 40enne, arrestato per tentato furto aggravato e indagato anche per porto di armi e oggetti atti a offendere: nella sua automobile gli agenti hanno infatti rinvenuto un coltello a serramanico. L'arresto è stato convalidato dal giudice: in attesa del processo, l'uomo è stato sottoposto a obbligo di firma.