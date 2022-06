Calcio Promozione, alla SS Misano il Premio impiego giovani

Sport

Misano Adriatico

| 11:22 - 02 Giugno 2022

SS Misano 2021-2022.

FIGC - LND - CRER ha ufficializzato la graduatoria dell'impiego dei giovani in prima squadra e su base regionale la SS Misano ha vinto il primo premio.



"Siamo orgogliosi - riferisce il Presidente Luca Signorini - di questo prestigioso riconoscimento da parte della Federazione; il giovane calciatore è al centro del nostro progetto sportivo ma come abbiamo detto, in occasione della presentazione di NextGenMisano, l'impegno sui giovani non sarà mai fine a se stesso ma è frutto di una precisa filosofia societaria che prevede la crescita sportiva di ogni singolo tesserato senza dimenticare l'ottenimento di risultati agonistici come avvenuto in questa stagione sportiva con la qualificazione della prima squadra ai play off promozione, la qualificazione della squadra Juniores Under 19 alle finali del campionato regionale e l'ottimo piazzamento della squadra Under 18 2004, unica squadra della provincia di Rimini ad aver partecipato al campionato regionale di categoria.

Tutto questo è frutto del lavoro fatto dallo staff di mister Fernando de Argila in prima squadra e del lavoro fatto nel recente passato da tutti i tecnici, gli istruttori, i collaboratori del settore giovanile che non a caso noi amiamo definire Vivaio.

Misano ha voglia ancora di crescere e per fare questo abbiamo bisogno di strutture sportive adeguate, abbiamo già comunicato all'Amministrazione Comunale la disponibilità a fare la nostra parte, ci aspettiamo che la città di Misano ci supporti e ci sostenga."