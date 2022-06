Sagre nel riminese e dintorni: gli appuntamenti di giugno da non perdere

Eventi

Rimini

| 10:43 - 02 Giugno 2022

Pennabilli illuminata.

Inizia giugno e si sente aria d’estate: dopo due anni di stop forzato causa covid-19 tornano eventi, feste e soprattutto sagre anche nel riminese e dintorni.



Artisti a Pennabilli



Ad aprire le danze sarà Pennabilli con Artisti in Piazza, un evento capace di richiamare visitatori da tutta Italia. Cinquanta compagnie internazionali per 350 repliche di spettacoli in 5 giorni, concerti e performance di varie discipline artistiche, eseguiti in piazze, vicoli e giardini del centro storico.



Ballo liscio



Dal 2 al 10 giugno, a Gatteo Mare, si svolgerà la Settimana del Liscio. Nove giorni di balli sfrenati e spettacoli in omaggio alla canzone tradizionale romagnola, eseguita dalle migliori orchestre locali. La festa di apertura sarà interamente dedicata a ‘Romagna mia’.



Sagra e palio della lumaca



Il 4 e 5 giugno, la Sagra dedicata alle lumache a Poggio Berni (Rn), dove è previsto anche un curioso Palio della lumaca (vince la chiocciola che arriva per prima alla foglia di insalata). Cena a base di lumache e altri piatti della tradizione romagnola.



Sagra del Cascione fa il bis



L'evento che anima piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria tornerà venerdì 3 e sabato 4 giugno, dopo aver registrato comunque una buona partecipazione il 28 e il 29 maggio. Venerdì 3 musica anni '70-'80-'90 con il concerto di "Pop Deluxe", sabato 4 lo show del barzellettiere Bicio e a seguire musica liscio con Claudio Cavalli band. Gli stand gastronomici apriranno alle 17 in entrambe le giornate: piatto forte, oltre ai cascioni, le tagliatelle preparate dagli Amici per Sartiano.



Piadina Romagnola



Il 10 e l’11 giugno sarà il turno della piadina romagnola, festeggiata a Santarcangelo di Romagna (Rn) con l’evento denominato ‘Santa Piada’. L’evento si svolgerà nelle vie e nelle piazze del centro e coinvolgerà storiche e nuove piadinerie della città clementina, rinomata ovunque per la qualità della sua Piadina.



Al Meni



Il 18 e il 19 giugno torna a Rimini ‘Al Meni’, il grande circo dei sapori ideato dalla star degli chef Massimo Bottura, che avrà come tema conduttore la cucina del Mediterraneo. Dopo le ultime due edizioni che si sono svolte eccezionalmente in centro storico, la grande kermesse del gusto torna dunque nella sua collocazione tradizionale "vista mare" di Piazzale Fellini, con parecchie conferme e altrettante novità.



La festa Artusiana



Nel nome di Artusi e di una tradizione che fa parlare nel mondo la cucina romagnola. Torna a Forlimpopoli la Festa artusiana dedicata al concittadino Pellegrino Artusi, padre indiscusso della cucina italiana (dal 25 giugno al 30 luglio).