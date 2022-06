Meteo: weekend del 2 giugno con sole e caldo. Poi nuovo break

Attualità

Rimini

| 10:07 - 02 Giugno 2022

La presenza di un campo d’alta pressione di matrice africana determinerà tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo il transito di nubi medio-alte nella seconda parte di venerdì. Temperature in aumento, su valori fino a 28 gradi lungo la costa e 30\32 gradi nell’entroterra.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 02\02\2022 ore 8:00



Giovedì 2 giugno



Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in aumento, minime comprese tra 16 e 18 gradi, massime comprese tra i 25 gradi della

costa e i 28 gradi dell’entroterra.

Venti: deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Venerdì 3 giugno



Stato del cielo: inizialmente poco nuvoloso per il transito di nubi alte stratificate, che tenderanno a

divenire più consistenti nel corso della giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra 17 e 19 gradi, massime in lieve flessione, comprese tra 24 e 27 gradi.

Venti: deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mare: calmo o poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 4 giugno



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte ed in prevalenza sottili. Tra notte e primo mattino non si escludono locali nubi basse o banchi di nebbia in prossimità della costa e in rapido sollevamento.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime senza variazioni significative, comprese tra 17 e 21 gradi, massime in aumento, comprese tra i 26 gradi della costa e i 30 gradi dell’entroterra.

Venti: deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 5 giugno



Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte ed in prevalenza sottili.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in ulteriore lieve aumento, minime comprese tra 18 e 21 gradi, massime comprese tra i 28\29 gradi della costa e i 31\32 gradi dell’entroterra.

Venti: deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: da lunedì si prevede l’indebolimento del campo anticiclonico con afflusso di correnti atlantiche più fresche ed instabili, che potranno determinare la formazione di rovesci e temporali, inizialmente sparsi e più probabili nell’entroterra, mentre martedì sembra possibile un coinvolgimento più diffuso del nostro territorio. Le temperature saranno in calo su valori generalmente non superiori a 25 gradi.



